中国多地公布首季GDP 湖北增速暂列第一

中国湖北、北京、贵州、四川、云南、内蒙古等地相继公布了今年一季度GDP（国内生产总值）数据。其中湖北GDP增速暂列第一，为58.3%。

据香港中通社报道，湖北省统计局官网4月19日公布的数据显示，2021年一季度湖北全省地区生产总值9872.67亿元（人民币，下同，2016.65亿新元），按可比价格计算，比上年同期增长58.3%。分产业看，第一产业增加值775.81亿元，增长24.9%；第二产业增加值4092.12亿元，增长88.9%；第三产业增加值5004.74亿元，增长45.7%。

作为受到疫情冲击最严重的省份，2020年第一季度湖北省经济“按下暂停”，第二季度起“重启恢复”，下半年“全面恢复加快”。湖北省统计局表示，湖北顶住了疫情的巨大冲击，去年上半年、前三季度全省地区生产总值分别下降19.3%、10.4%，全年的降幅收窄至5%。

此外，其他几个省市公布的官方一季度GDP统计数据显示，北京全市实现地区生产总值8915.9亿元，同比增长17.1%；贵州全省地区生产总值4336.47亿元，比上年同期增长16.1%；四川省地区生产总值为11859.24亿元，同比增长15.8%；云南全省地区生产总值5958.64亿元，同比增长15.3%；内蒙古全区地区生产总值4222.6亿元，同比增长15.2%。

中国2021年一季度GDP同比增长18.3%，一方面是受到上年较低基数、今年员工就地过年工作日有所增加等不可比因素影响；另一方面，一季度环比增长0.6%，两年平均增长5%，表明中国经济稳定恢复。