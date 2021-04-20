林郑称西方政客批香港目的是围堵中国

正在海南出席博鳌亚洲论坛的香港特首林郑月娥接受中国央视访问时表示，西方政客针对香港的批评，是因为看到中国富强起来“心里不舒服”，想要围堵中国。

据新闻联播微信公号报道，对于中央政府制定实施国安法、改革香港选举制度等行动招致外国政府、政客和西方媒体批评，林郑月娥表示，早一段时间她很用心去反驳，但后来发觉他们有根本偏见、有另外目的，所以“无论香港怎么反驳、怎么说明，都很难改变他们的看法”。

林郑指出，他们另外的目的就是要“围堵中国”，“我们国家从站起来到富起来，外国政府可能还能忍受，但是现在强起来，他们心里不舒服，所以他们要找一些机会，拿一些借口来说咱们国家不尊重人权自由。”

她表示，仍要继续反驳外国的批评，但同时要用更大的精力做好本身的事业。

对于全国人大常委会审议通过基本法附件一和附件二修订案，改革香港选举制度，林郑表示，目前特区政府已将修订的条例提交特区立法会，立法会正在审议。她希望能在5月底前通过这项法律，之后便可以依法筹备选举工作。“最重要的是，举办一场公平公正的选举。”

林郑说，有了完善的制度，就可以确保爱国者治港。只要候选人符合这个标准，欢迎不同意见、不同背景、不同立场的人进入立法会。

对于“十四五”规划纲要中一些支持香港发展的规划，林郑月娥表示，“十四五”时期粤港澳大湾区要实现高质量发展，香港有丰富的与国际接轨的经验以及良好的专业服务，在粤港澳大湾区发展过程中能够发挥更大的作用。

此外，“十四五”规划纲要还指出，香港要做好国民教育。林郑认为，这非常重要。“回归20多年，我们在国民教育方面没有下足功夫，香港特区政府未来将做好这项工作。”