爱尔眼科再否认艾芬视网膜脱落与手术有直接关联

卷入冠病疫情“发哨人”艾芬视网膜脱落事件的武汉爱尔眼科医院今天（20日）发布通告，再次强调此事与手术无直接关联。

据中国每日经济新闻报道，爱尔眼科称，集团工作组及医院对艾芬的诊疗过程及资料再次进行全面核查，认为艾芬右眼飞秒激光辅助白内障超声乳化+多焦点人工晶体植入术有适应证，无禁忌证，手术顺利、成功。

对于在术后五个月发生艾芬右眼视网膜脱离的情况，爱尔眼科指艾芬所有病例资料真实、无篡改、无伪造，医院在诊疗流程、病历书写和规范管理上存在不足。

爱尔眼科声称，期间多次通过多种方式与艾芬沟通，希望以当面协商、第三方调解、医疗鉴定等方式、方法依法解决此次纠纷，但未获进展。

通告称，2020年5月21日11时56分，护士为艾芬行右眼扩瞳，扩瞳后主诊医生助理为其做裂隙灯及裂隙灯下前置镜眼底检查。检查结果显示，眼底视网膜平伏，呈豹纹状改变。

艾芬批评上述说法漏洞百出，并认为爱尔眼科在通告中“术前已行扩瞳检查眼底检查”的说法有误。

艾芬提供的一段她在2020年12月29日与武汉大学附属爱尔眼科医院副院长王勇的通话录音。王勇在录音中说：“我当时看的时候瞳孔大概就是4毫米左右，用前置镜看了的，但是我没有用瞳孔看，我就在我的裂隙灯面前用了我的前置镜看了的”。

艾芬在今年元旦前夕声称，在爱尔眼科接受白内障手术后视网膜脱离、右眼几乎失明。院方曾在今年1月发声明称，艾芬右眼视网膜脱落与其白内障手术无直接关联。