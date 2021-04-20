环时民调：中国年轻人“仰视”西方比例下降约三成

中国年轻人在五年时间里“平视”西方国家的比例上升六个百分点，“仰视”西方比例下降约三成。

《环球时报》旗下的环球舆情调查中心以“中国年轻人‘西方观’变化”为主题进行的民调，发现了上述结果。这项调查的时间为今年4月9日至12日，受访者来自北京、上海、深圳等100多座城市，年龄在15岁至35岁之间。

据报道，对于问卷中“五年前提到西方国家，您心里是什么感觉”这一问题，选择“羡慕、崇拜、尊重、自叹不如”等“仰视”态度的受访者占37.2%；选择“对等、平视、没什么感觉”等“平视”态度的受访者占42.1%；而选择“没什么了不起、鄙视、讨厌”等“俯视”态度的受访者占18.4%。

在回答“今天提到西方国家，您心里是什么感觉”这一问题时，选择“仰视”的受访者仅占8.1%；选择“平视”的受访者有48.3%；回答“俯视”的受访者则上升至41.7%。

《环球时报》指出，此次调查结果表明，冠病疫情是中国年轻人对西方态度转变的主要因素。

至于哪些是中国“平视”西方国家的标志性事件，选择“冠病疫情全球大流行，中国防控成效全球瞩目”的受访者最多（53.8%），排在第二位的是“中国与众多国家和国际组织签署‘一带一路’合作文件”（40.5%）。另外，选择“世界经济遭重创，中国成唯一正增长主要经济体”和“中国脱贫攻坚战收官”的受访者分别是37.6%和30.3%。

报道并称，在五年时间里从“仰视西方”转变为“平视西方”的受访者群体中，超八成将中国在防控疫情中的表现列为中国“平视”西方的代表性事件。

调查也显示，超八成中国年轻人认为西方社会当前普遍存在对中国的偏见，仅8.4%的受访者不认同这一观点。此外，近七成受访者认为西方对中国发展“有明显的遏制行为”，逾两成受访者表示西方“有意图，但无明显遏制行为”。

