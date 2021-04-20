专家：香港冠病疫苗接种量起伏与变种病毒出现无关

香港本地社区最近出现两起变种冠病病毒病例后，每日疫苗接种数目略微下降。香港医学专家表示，冠病疫苗接种数量未见异常，小幅波动也与出现变种病毒无关，特区政府应广泛向市民解释疫苗效用。

香港冠病疫苗接种计划展开逾50日，截至4月19日晚8时，港府已为市民接种共约112万剂疫苗。但香港中通社对比近日接种数据发现，4月9日至13日期间，香港每日接种疫苗的人数均超过4万；但自16日香港发现首起本地变种病毒病例后，每日疫苗接种人数反而停留在3万区间内。

此前，香港有医学专家预计，任何疫情变差的情况都会促使更多市民接种疫苗。

不过，从目前数据来看，似乎呈现相反趋势。香港呼吸系统科专科医生梁子超接受香港中通社采访时分析，疫苗接种数量未见异常，小幅波动也与出现变种病毒无关。

梁子超分析，几日前疫苗接种数量较高，可能源于此前已接种第一剂科兴疫苗的市民需要接种第二剂；而近日差不多接种完第二针，数字会因此小幅波动。此外，此前复必泰疫苗因包装问题暂停接种，而产生的接种滞后也可能是造成接种数量起伏的原因。

香港医务委员会执照医生协会副会长唐继升所运营的诊所也提供疫苗接种服务，但唐继升表示，在变种病毒出现后，未见更多市民接种疫苗的趋势，诊所接种人数与往常无异。

按照往年流感高发季会促使更多市民接种疫苗的情况，唐继升认为，若是未来两至三周内香港大规模暴发疫情，理论上而言会有更多市民接种疫苗。如今市民并未因变种病毒流入社区而大幅接种疫苗，可能是因为港府未广泛向市民公布两剂疫苗对于变种病毒的效用如何。

