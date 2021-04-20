台铁局长由副局长杜微升任

台铁太鲁阁号事故酿严重死伤，台湾交通部长林佳龙为此请辞下台，由政次王国材接任；至于悬缺逾三个月的台铁局长人事案，今天终于定案，由台铁局副局长杜微升任。

《联合报》透露，台铁局长张政源今年1月退休后，局长位子就一直是由交通部次长祁文中代理。目前台铁有三位副局长，分別是杜微、冯辉升、朱来顺；由于朱来顺才刚从主秘升上副局长，外界此前认为由杜微、冯辉升接任的可能性较大。

《联合报》表示，张政源退休前，台湾行政院长苏贞昌曾和交通部长林佳龙“讨论”过杜微。林佳龙也曾和苏贞昌讨论过冯辉升、民航局长林国显等人。

据报道，杜微出生于1960年，毕业于台大政治学系研究所，大学就读成大交通管理系，1988年通过铁路特考，从基层的列车长出身，曾任运务处科长、台北运务段段长、运务处副处长和处长。2018年1月，他升任台铁局副局长，目前负责督导运务处、营运安全处等单位，在台铁资历超过30年。

此外，杜微曾任尖端科技军事杂志社编辑，因此台铁内部定调他有有战略思考，强调战术及战技。不过，报道引述台铁内部员工说，他思考较为直线，需要变通。前年普悠玛列车事故发生时，杜微也因将责任推给司机员，还有质询时搞不清楚状况，被时任立委黄国昌砲轰。

《联合报》引述铁道界人士说，杜微属于鹰派，做事硬干型，未来要如何与工务、机务等单位合作，让运务以外的单位听从指示，还有如何跟工会融洽相处，考验他的柔软度还有是否能精进专业，否则就会步上时任台铁局长、因普悠玛列车事故而下台的鹿洁身后尘。

