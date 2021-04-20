去年至今港人申请大湾区按揭急升

经络按揭转介今天称，过去一年，该行与工银亚洲合作为客户提供大湾区一手物楼宇按揭及现契国内物业融资的转介服务，无论在客户查询、申请及放款数字皆录得大幅度上升，去年的申请数量较2019年大增超过10倍，而今年首季的申请量则达去年全年的四成。

据路透社报道，该行相信，待疫情过后，两地恢复通关，港人购入大湾区物业及按揭将有飞跃式增长。

经络按揭转介为长和及美联集团的联营公司，工银亚洲则为工商银行境外业务旗舰。工银亚洲透过其“湾区置业通”，为香港居民在大湾区提供按揭贷款服务。

工银亚洲零售业务与财富管理部总经理梁翠儿称：“随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》等一系列大湾区便利措施逐步落实，‘一小时生活圈’逐渐形成，吸引了大批港人前往区内城市工作及生活，更令近年来于当地置业的贷款需求与日俱增。”

工银亚洲“置业通”去年申请数量较2019年大增逾10倍，今年首季的申请量已达到去年全年的40%。目前，珠海及中山市是其中两个最热门的港人置业城市，申请数量分别占60%和25%，合共占所有申请的85%，平均贷款金额则约150万港元（26万新元）。

另外，根据经络按揭转介研究部数据显示，去年全年申请大湾区按揭宗数按年增长达三倍；而今年截至4月15日，大湾区按揭申请宗数比去年同期也升逾四成。