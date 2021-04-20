下午察：步步惊心之特斯拉

美国知名电动车制造商特斯拉（Tesla），又成为了中国媒体和舆论关注的焦点。

在昨天的上海车展上，一名女子身穿印有“刹车失灵”和“隐形杀手”字样的T恤，站在一辆红色的特斯拉车顶，不断咆哮着“特斯拉刹车失灵”，引来在场的许多人围观。

在昨天的上海车展上，一名女子身穿印有“刹车失灵”和“隐形杀手”字样的T恤，站在一辆红色的特斯拉车顶，不断咆哮着“特斯拉刹车失灵”。（互联网）

这名女子也与保安人员发生争执。（互联网）

这群围观者上传至网络的视频显示，该女子随后被保安人员拖走。此前，保安人员曾试图用打开的雨伞遮挡这名女子，不让围观者看到。

这起针对特斯拉的公开抗议事件在中国实属罕见，许多中国媒体包括官媒都报道了。中国网络上，单单#特斯拉展台变维权现场#这一标签，在微博的浏览量就超过了2.1亿次。

中国网络上，单单#特斯拉展台变维权现场#这一标签，在微博的浏览量就超过了2.1亿次。

纵观网民的评论，当中有不少是同情这名车顶维权的女子，并指特斯拉质量有瑕疵不是一两天的事了：“应该是维权无门吧，要不然怎么会用这种办法维权？”“这位女士是真的勇，全国人民都会记住你的义举的。揭露这种不良商家就得在人多的地方让它们难堪。

不过，也有许多网民无法苟同有关行为，认为她只是在故意滋事。“理是根基，有理才叫维权，没理就是闹事。那么问题来了，现在有任何确凿的证据显示这名女士有理吗？谁能拿出来？”

面对大批网民和媒体的热议，特斯拉昨天下午在官方微博发表声明称，这名维权者是来自河南的特斯拉车主，她和家人2月份驾驶自家特斯拉外出时，因超速违章而发生碰撞事故。

特斯拉指出，该车主此前坚持要求退车，声称车辆质量问题导致了上述事故。但特斯拉表示，该公司近两个月以来，始终保持与车主积极协商，且愿意协助完成检测、维修或保险理赔事宜，同时提出多种解决方案。不过，由于车主不接受任何形式的第三方检测，强烈拒绝特斯拉提出的所有方案，“所以相关事宜只能持续沟通”。

上海车展中一名手握手提电脑的男子，正路过一个印有特斯拉（TESLA）的看板。（路透社）

然而，这则声明并没有淡化事件的影响，反而进一步将特斯拉推向舆论的风口浪尖；网民纷纷批评特斯拉转移焦点，把舆论导向维权女子的身上：“开口就说违章车主，准备引导啥？”“交警没判定她超速违章你倒是给判了666。”

对于网民的指责，特斯拉没有退缩，昨晚再次发表声明称，尊重中国网民，也尊重中国媒体朋友们。“对于这些意见和批评，我们诚恳接受……消费者是永远的核心，我们珍惜和尊重每一份反馈。”

特斯拉也强调，公司始终愿意全力配合国家级的第三方权威机构的全方位检测，希望通过这种方式，让特斯拉的消费者放心。

“我们珍惜每一个客户，所以我们愿意公开承诺：如果是特斯拉产品的问题，特斯拉一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚。这是我们一贯的态度和处理方式。同时我们需要说明的是：对不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。”

特斯拉副总裁、中国区高管陶琳昨天接受中国媒体访问时也直言，如果是不合理的要求，特斯拉没有办法去满足。她并指上述维权女子的做法很专业，“背后应该是有（人）的”，同时强调特斯拉在这起事件中没有办法妥协，“就是一个新产品发展必经的一个过程”。

特斯拉副总裁、中国区高管陶琳昨天接受中国媒体访问时直言，如果是不合理的要求，特斯拉没有办法去满足。（互联网）

不过，“不妥协”“没有办法妥协”的强硬说法，还有一句“新产品发展必经的一个过程”，都令不少人听了不服气。

中国官方通讯社新华社就发表评论文章质问“谁给了特斯拉‘不妥协’的底气”，并呼吁相关部门加强监管涉嫌“店大欺客”的车企，维护消费者权益。

文章并点名批评特斯拉，称“特斯拉高管的傲慢回应，几乎让人感受不到解决问题的诚意……让很多人感到费解”。

根据上海警方今天通报，这名维权女子因扰乱公共秩序，已被处以行政拘留五天。警方也说，除了消费者应通过合法合理途径，表达诉求维护权益，切勿采取过激行为，否则将承担法律责任。

尽管如此，特斯拉在中国遭全网恶评，也算不上是赢家。

一名戴着口罩的男子，正经过特斯拉位于上海车展的展区。（彭博社）

中国市场占特斯拉全球销量三成

不论谁是谁非，这起车顶维权事件，显然已对特斯拉在中国的形象造成打击。这两天的评论对特斯拉用得最多的形容词，就是“傲慢”。

而这种“傲慢”，恐怕是深埋在企业基因里的，和首席执行官、创始人马斯克（Elon Musk）的狂人之风一脉相承。

马斯克不断追逐自己的梦想：智能汽车、太空旅行、太阳能发电，许多看起来遥不可及的事情，在马斯克的推动下逐一变为现实。

正因此，他的公司成为传奇，他被众人奉为神话。

马斯克是一名出生于南非的美国企业家，并以SpaceX、特斯拉、PayPal共同创办人而闻名。（路透社档案照）

特斯拉是第一家在中国大陆开设的全外资汽车厂，奔驰宝马，按政策只能建合资厂，而特斯拉成了唯一例外，不仅如此，还给配套了200个亿的银行贷款。

自从一年多前开始在上海生产汽车以来，特斯拉在中国的销量已迅速增长。《华尔街日报》引用中国乘用车市场信息联席会的数据称，3月份是特斯拉迄今为止在中国市场表现最好的一个月，共售出3万5478辆在中国生产的Model 3和Model Y汽车。

中国是全球最大的汽车市场，也是电动车的兵家必争之地。特斯拉去年在中国销量为14万7445辆，占其全球销量的三成。

有人形容，特斯拉上海超级工厂的生产速度堪称疯狂。但这种疯狂的生产速度，也可能埋下了许多质量隐患。

2020年3月，特斯拉部分Model X系列汽车因转向机钢制螺栓存在被腐蚀并断裂的风险，在中国召回了3183辆汽车。但那些车都还是进口的。

特斯拉是第一家在中国大陆开设的全外资汽车厂。（互联网）

而中国媒体根据公开信息整理，自2020年至今，特斯拉汽车仅刹车失灵事件在中国各地发生十起有余。但特斯拉官方对此类事故原因，多数并未给出内容详实的确切回应。

为此，中国监管机构今年2月份曾约谈特斯拉，要求就质量问题进行公开整改。作为回应，该公司承诺作出改进。

饶是这样，在碰到上述车主维权时，特斯拉的回应却是如此强硬，毫无公关水平，难怪被批傲慢了。

马斯克：间谍活动会使公司被关闭

上个月，中国军方以安全隐患为由，禁止特斯拉汽车进入军事设施区域。综合路透社与彭博社报道，两名看到中国军方指令的消息人士透露，军方称，特斯拉汽车上安装的内置摄像头存在安全疑虑。

《华尔街日报》也引述消息称，中国政府还将限制军队、敏感行业国企和关键机构的人员使用特斯拉汽车。

特斯拉首席执行官马斯克已否认公司涉及任何间谍行为。他在由中国国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛虚拟讨论中说：“对于任何信息，我们都有很强的动力进行保密”，因为“如果特斯拉用汽车在中国或其他地方从事间谍活动，公司将被关闭”。

马斯克3月20日以视讯方式参加中国发展高层论坛的小组讨论。（路透社）

不过，事件仍然说明，随着中美战略竞争加剧、国际环境不利因素增多，中国官方对外资尤其是美资企业警戒心理也越来越重。

回头看，除了特斯拉以外，不少美国企业近几年来在中国市场陆续遇到一些阻碍。尤其是在其产品被认为可能收集用户信息或有损国家安全时。

据英国广播公司报道，早在2014年，中国官方便针对中央政府各部门发布了通知，规定“所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统”，一时引发舆论关注。

北京没有对该通知进一步解释，但有分析称，这是由于Windows 8系统被视为“有碍国家信息安全”，在微软向中国政府公开Windows 8源代码前，如果采购该系统，微软可能掌控中国的信息安全。

随后几年，中国推进了一系列针对信息和安全的法律法规。2017年，中国开始实施《网络安全法》。

该法律要求企业将数据存储在中国境内，并且要对金融和通信等行业的公司进行安全检查。同时，个人用户必须使用实名注册才能使用各种消息服务。

在这背景下，苹果公司宣布在2018年2月起，中国大陆地区用户在iCloud存储的数据，包括照片、视频、文稿和系统备份等内容，都将迁移到位于中国国内的云上贵州公司的服务器中。

特斯拉过去在中国基本上顺风顺水，上述维权事件会不会延烧成一场风暴，导致其开始面临类似微软和苹果曾经遭遇的限制？姓马的中国科技巨头们，最近都接二连三碰上了许多问题，马斯克虽然不是中国人，也要当心，可别“露出马脚”，成为“驯马记”的另一章。