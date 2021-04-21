TikTok被伦敦数百万儿童代表提隐私保护诉讼

TikTok在伦敦面临代表数百万英国和欧洲儿童提起的隐私保护诉讼。

据彭博社报道，该诉讼控告TikTok视频应用及其母公司字节跳动违反英国和欧盟的数据保护法律。支持该诉讼的团体周三发表声明称，诉讼旨在阻止TikTok“非法处理数百万儿童的信息”，并要求其删除任何个人信息。

提起诉讼的英格兰前儿童事务专员朗菲尔德（Anne Longfield）指出，自2018年5月份以来每位使用TikTok视频应用的儿童，不论其账户状态或隐私设置，他们的个人信息可能已经被收集用于未知第三方的利益。

此前，欧盟多个数据监管机构已经加强对TikTok视频应用的审查。去年，欧盟数据保护监管机构承诺协调对这家中国公司的潜在调查，并成立了一个工作组，以更好地了解TikTok的数据处理和相关操作。

字节跳动在2019年被美国联邦贸易委员会（FTC）罚款570万美元（757.28万新元），以了结Musical.ly非法收集未成年人信息的案件。字节跳动收购了Musical.ly并改名为TikTok。这是儿童隐私保护案件中最大一笔FTC罚款。

字节跳动还在争取和解在美国的一桩隐私诉讼。

TikTok表示，伦敦诉讼案中的指称“没有根据”，公司会积极辩护。该公司在声明中表示：“隐私和安全是TikTok的重中之重，我们拥有健全的政策、流程和技术，可以帮助保护所有用户，尤其是我们的青少年用户。”

