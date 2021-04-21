汇丰重心东移亚洲 香港与伦敦总部关系微妙

汇丰控股将高级管理人员从伦敦总部调驻香港的行动，彰显出这家欧洲最大银行的重心东移至亚洲，此举也招致了一些不满声音。

据彭博社报道，在奖金池已经因为欧洲业务亏损而被削减后，知情人士透露，汇丰大中华区的一些高管担心企业官僚主义作风和模糊的工作汇报条线可能拖累该行进军中国市场的步伐。

随着今年投资银行、商业银行和财富管理部门全球负责人迁至香港，高级银行家们预计一直在工作上有高度自主权的王冬胜可能和空降人员产生摩擦。据悉王冬胜已经对岗位调迁成本表示出不快。

但是消息人士也透露，一些汇丰员工对于该行将更多领导权转移到香港的做法感到兴奋。

在汇丰，地方的领导地位是一个敏感话题，虽然亚洲几乎是汇丰全部的盈利来源且香港是其最大市场，但该行的董事局以及最高管理层却完全由西方人所把持。

对于汇丰而言，高管调任香港彰显其历史性的决定把亚洲市场作为重心，同时有助于加快当地决策速度。汇丰已经向亚洲投资了约60亿美元，此外还将从欧洲和美国奄奄一息的业务部门转出数十亿美元的风险加权资产。在亚洲这个富裕人群比例增高的地区，汇丰力争成为财富管理市场的领导者。

曼彻斯特大学银行问题高级讲师埃特克（Ismail Erturk）说，大中华区金融市场和经济实力的增强正在“改变汇丰银行的地缘力量平衡，但其主要机构股东仍是国际客户，并非来自中国。”

伦敦总部并没有忽视管理层可能龃龉的问题。此次调任的高管之一，汇丰投行部门联席负责人盖伊特（Greg Guyett）在4月14日的全球电话会议上主动表示，他调职香港并非由于亚洲地区管理不善。上述知情人士称，盖伊特强调称未来还将继续关注欧洲和美国。

尽管有些人对他有关管理层表现的评论感到迷惑不解，但其他参与电话会议的人士说，盖伊特此举是为了使员工安心并强调亚洲的贡献。

汇丰行政总裁祈耀年在4月14日的备忘录中表示，“亚太地区是该银行长期增长计划的核心，此次高管迁移反映出汇丰决心将更多全球领导岗位放在关键增长地区”。

祈耀年称，一些直接向最高领导层汇报的职位也将转移至香港。汇丰驻香港的发言人拒绝对本文发表评论。