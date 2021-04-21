习近平将出席领导人气候峰会 与拜登同场

中国国家主席习近平将以视频方式出席领导人气候峰会并发表讲话。

据中国外交部网站消息，中国外交部发言人华春莹宣布，应美国总统拜登邀请，习近平将于4月22日在北京以视频方式出席领导人气候峰会并发表重要讲话。

为期两天的气候峰会将在美国时间周四和周五（22日及23日）两天以视频方式进行。

路透社此前引述知情人士报道，受邀参加峰会的将近40名国家领导人几乎已全部确认将会出席。俄罗斯总统普京早前已确认参加，将阐述俄罗斯对开展气候变化相关国际合作的看法。

习近平是否参加这场由美国主持的气候峰会此前备受关注，美国总统气候问题特使克里上周访问上海，最主要目的之一也是游说中国元首参加气候峰会。

克里在上海与中国气候变化事务特使解振华会谈后，中美在本月18日发布应对气候危机联合声明，承诺将致力于相互合作解决气候危机，今后10年在《巴黎气候协定》框架下提高力度强化行动。声明当时也提到，“两国均期待4月22至23日美国主办的领导人气候峰会”，但当时未确定习近平是否与会。

本月16日，习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行了视频峰会，就应对气候变化、中欧关系等问题交换意见。

三国领导人同意全面落实《巴黎协定》，共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。习近平当时强调，中国力争于2030年以前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年以前实现碳中和，“这无疑将是一场硬仗。中方言必行，行必果。”