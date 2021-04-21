港媒：上海前富商周正毅寿宴六主播到贺惊动官方

曾卷社保案入狱、去年获释的上海前首富周正毅，18日在上海外滩五星级酒店举办60岁生日宴，并广邀名人明星捧场，包括官方上海广播电视台的六名主持人。事件惊动上海市委宣传部，并要求电视台调查核实。

据《星岛日报》报道，宴会18日晚在上海万达瑞华酒店举行。根据网上流传的视频及照片看到，本月23日满60岁的周正毅，身穿黑白格子衬衣、窄身西装，神采飞扬，忙于和到贺者合影，包括著名影星左小青。宴会壁板上打着“不忘初心，回归本色”“周正毅先生生日晚宴”的字样，出席者在上面签名，恍如影视盛会。

引人关注的是，6名上海官媒主持人也参加了这场宴会。根据上海广播电视台18日向市委宣传部提交的情况说明，参与周正毅寿宴的台内主持人有6人，包括东方卫视中心的程雷、陈蓉、朱桢、倪琳、房海燕，以及第一财经的戴刘菲；还有一名主持人高源，但他并非电视台签约主持人。资料显示，这些主持在上海广播界颇有名气，程雷和陈蓉拿过中国广播电视及播音金话筒奖。

根据网上视频，陈蓉和其他东方卫视主持人集体上台。陈蓉自我介绍时说：“我们东方卫视主持人是不是都倾巢出动了？东方卫视春晚也不过这样的阵容啊。我是今年刚刚认识周公子的新朋友，但已成为好朋友的陈蓉。 ”

据电视台方面称，东方卫视中心主持人是各自受到朋友邀约参加宴会，第一财经主持人戴刘菲则是收到周正毅请柬赴会。经核实，台内主持人均未作为本场活动的主持嘉宾，且均未收费。台方表示，将进一步调查核实事件，并要求各频道单位尽快约谈当事主持人，做好事后处理工作。同时切实加强对主持人参与社会公众活动的管理，确保不再参与与个人身分和形象不符的社会活动。

周正毅为香港上市的上海地产前主席，农凯集团公司前董事长，曾被《福布斯》杂志封为上海首富；2003年9月因涉嫌虚报注册资本罪和操纵证券交易价格被捕，判监三年。导致上海市委书记陈良宇落马的社保案曝光后，2007年周正毅再因行贿等罪名被判刑16年，去年出狱。