鸿海在美国威州建厂投资规模从百亿美元大幅缩水至仅逾6亿

台湾鸿海周二与威斯康星州州长共同宣布一项协议，鸿海在威州建厂投资的规模将从最初的100亿美元（132.88亿新元）大幅缩水。

据路透社报道，美国威州州长埃弗斯（Tony Evers）声明，因鸿海将计划投资规模从100亿美元减少到6.72亿美元，计划雇用工作从1.3万个减少到1454个，威州提供该项目的税收抵扣将从28.5亿美元减少到8000万美元。

鸿海的该项投资于2017年7月在白宫首次宣布，当时特朗普任美国总统。该项投资案当初宣布时，其占地20百万平方英尺的厂区标志着美国历史上最大外资新建厂区投资案。前总统特朗普盛赞这证明了他重振美国制造业的能力。

鸿海如今表示，与威州的协议允许公司“换取弹性以追求符合市场需求的商机。”鸿海称，由于难以预见的市场变化，2017年磋商期间所使用的初始预测，现在已经改变。

埃弗斯说，由威斯康星经济发展公司(Wisconsin Economic Development Corp)与鸿海磋商的新协议，“与前版合约相较，总共将替威州纳税人节省27.7亿美元，维持相关义务措施不变，包括创造就业机会以获得政策优惠，以及保护用于支持该项目的数亿美元本地与州基础建设投资。”

埃弗斯说，如果达成聘雇与资本投资目标，鸿海将有资格在六年中获得最多8000万美元以绩效为基准的税收抵免。

鸿海指出，该公司自2017年以来已向威州投资9亿美元，包括该州几个不同的设施。