中国央行高官：应将部分储蓄吸引到养老金账户

中国央行副行长李波周二说，虽然当前中国的储蓄规模已经很大，但是大量集中在银行和房地产，结构不够健康，应该把一部分储蓄吸引到养老金账户。

据路透社报道，李波在博鳌论坛上并指出，推动养老金改革向积累型发展，能有效缓解长期资本不足的问题；中国有很多资源可以利用支持这个转型，包括国有资本的减持、国有土地的收益等。

李波说：“（国有资本减持）这个已经在做，做的力度可以更大。”

他进一步指出，从智利等国家的经验看，如果国有资本减持及国有土地收益还不够的话，还可以发行超长期的国债，如50年、100年的债券来支持养老金转型。

他还谈到，中国金融体系存在明显短板，长期资本不足尤其是股本不足，使得金融支持实体经济中贷款比重较高，导致宏观杠杆率偏高，以及金融支持科技创新的力度显得不足。养老金改革应该成为金融供给侧改革的重要抓手。

李波指出，积累型养老金是相对“现收现付”型来讲的，后者是指企业或年轻人当期缴纳的养老金当前支付给当期的老人；但是经济合作暨发展组织(OECD)，即以发达国家为主的国家，养老金积累的比重较高。

他援引数据指出，OECD国家养老金积累的余额加权平均占GDP的比重达到126%，而中国这一比重仅为10%左右；如果加上社会保险基金的应急储备，养老金占GDP的比重也仅为11%。

李波说：“如果能够推动养老金改革向积累型方向发展，....中国应该有100万亿以上的养老金余额，这是很大一笔长钱，能够有效地缓解或者解决我们金融体系明显的短板，即长期资本不足的问题。”