中国工信部将加大筛查平台“二选一”等问题

针对中国部分互联网平台强制二选一等问题，中国工信部信息通信管理局局长赵志国表示，将加强对互联网行业市场的竞争监管，加大合规调查评估的力度，摸底筛查平台企业合规的情况。

根据《新京报》报道，赵志国在中国国新办就一季度工业和信息化发展情况举行的新闻发布会上说，今年以来，工信部已累计完成29万款APP技术检测，对1862款违规APP提出整改要求，公开通报319款整改不到位APP，组织下架107款拒不整改的APP。

他指出，下来工信部将会同相关部门发布《APP个人信息保护管理暂行规定》，同时，组织制定《APP用户权益保护测评规范》和《APP收集使用个人信息最小必要评估规范》等系列行业标准。

同时，工信部还会督促应用商店落实好平台责任，强化APP上架审核机制。建立应用商店合规经营监测机制，将违规行为主体纳入到电信业务经营不良名单，组织应用商店开展检测标准培训，推动应用商店形成统一的技术检测体系。

此外，针对工具类、通信类等APP存在的欺骗诱导用户下载、弹窗信息难以关闭、违规共享使用个人信息以及利用第三方嵌入式软件损害用户权益等热点难点问题，工信部将进一步加大整治力度。

针对部分互联网平台强制二选一等问题，赵志国表示，将加强对互联网行业市场的竞争监管，加大合规调查评估的力度，摸底筛查平台企业合规的情况，开展行业不正当竞争的专项整治行动，重点整治恶意屏蔽、强制捆绑、流量劫持、违规经营等扰乱市场竞争秩序的行为，加强信用管理，实施失信惩戒。

同时，引导互联网企业加大科技创新力度，鼓励头部企业参与国家的重大战略、重大工程，在5G、云计算、人工智能、工业互联网等方面加大投入，推动数字产业化、产业数字化的发展，提升国家科技核心竞争力。