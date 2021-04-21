中央网信办：督促网站平台完善社区规则

中央网信办昨天召开全国网络生态治理工作座谈会，指出下来要围绕压实网站平台主体责任的工作主线，重点强化专项整治和基础管理，督促网站平台完善社区规则、加强队伍建设、建立生态台账，切实履行主体责任。

根据中国国家网信办微信公众号消息，上述会议认为，当前网络与人们的生产生活深度融合，网络生态良好与否，直接影响亿万网民的上网观感，影响网络文化发展。做好网络生态治理工作，对于提高人民群众幸福感获得感、推进网络文明建设、促进互联网发展进步等各个方面都具有十分重要的意义。

会议指出，去年以来，出台了《网络信息内容生态治理规定》等一系列规章制度；开展了网课平台、有偿删帖、软色情等一系列专项整治活动；有效遏制了一批生态问题蔓延。但随着互联网的迅速发展，网络生态问题不断以新的表现形态、新的传播方式出现，扰乱网络空间良好秩序，损害人民群众合法权益，特别是危害未成年人身心健康，亟需进一步加大网络生态治理工作力度。

会议强调，今后一段时间，要准确把握网络生态治理由治标为主向治本发力的工作定位，围绕压实网站平台主体责任的工作主线，重点强化专项整治和基础管理，实现网络生态治理由局部治理、分散治理、应急治理向全面治理、系统治理、日常治理转变，扎实推进网络生态治理工作再上新台阶。

会议要求，下阶段要重点抓好五方面任务。一是坚持问题导向，加大对新情况新现象的研究治理力度，强化跨平台联动，线上线下合力解决问题，对网站平台主动为之、有意纵容的网络生态问题从严从重查处。二是把握工作规律，突出抓好重点平台、重点环节，集中开展2021“清朗”系列专项行动。三是强化基础管理，督促网站平台完善社区规则、加强队伍建设、建立生态台账，切实履行主体责任。四是提升监管能力，在提高发现力、研判力、执行力、处置力上下功夫，切实加大治理力度。五是树立长效治理工作理念，创新工作方法，建立完善长效工作机制，让网络生态问题得到有效遏制。

