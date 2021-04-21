中国银保监副主席：不良贷款反弹压力较大

中国银保监会副主席肖远企周二表示，地方性金融机构总体上经营稳健但存在结构性不平衡，个别机构目前不良资产率较高、资本缺口补充压力较大；去年实行的地方政府债补充中小银行资本金“效果好、速度快”，今年将继续推行。

据路透社报道，他在博鳌亚洲论坛间隙接受小范围采访时说，尽管小微企业受益于政策支持，但毕竟疫情冲击大，银行对未来不良贷款上升要有充分估计，提前做好准备，“预计不良贷款的反弹压力还是比较大。”

肖远企说：“去年允许发行地方政府债补充中小银行资本，目前效果是非常好的，速度也是比较快，目前还在抓紧进行。今年同样要推动允许地方政府发行专项债这一形式来补充中小银行资本。”

他强调，地方债不是简单地给中小银行增加一些资本，更主要是把补充资本跟完善公司治理结合起来；既要补充资本，提高防风险能力和吸收损失的能力，更重要的是借此在治理机制上能够进一步提升，这是初衷也是目标。

对于地方金融机构的状况，肖远企认为总体上经营稳健、风险可控，但在地区之间、机构之间存在结构性不平衡，个别机构目前确实遇到比较大的困难，不良资产率较高，资本缺口压力较大。

他说，尽管小微企业绝大部分都能享受到延期还本付息的政策好处，但毕竟疫情冲击较大，有些企业生产经营销售活动受影响，而国际国内产业链进一步调整，也会导致部分企业违约。

肖远企说：“所以我们对未来不良贷款上升要有充分估计，银行要提前做好准备，预计不良贷款的反弹压力还是比较大。”

中国银保监会上周五披露数据，今年一季度银行业净利润同比增长1.5%；一季度末银行业不良贷款3.6万亿元人民币（0.74万亿新元），不良率1.89%，较年初下降0.02个百分点。

肖远企指出，从监管方面讲，首先要做到心中有数，早发现、早识别，把底数掌握清楚，哪些机构真正处于高风险状态，高风险的原因是什么领域是什么；其次是想办法缓释和降低机构存量风险。

据其介绍，2017年开始的“三年风险攻坚战”以来，一些中小机构风险得到化解，比如包商银行、恒丰银行，通过市场化重组控制住了风险，目前在新的健康经营轨道上；“还有更多的中小银行、中小保险公司、信托公司风险都在化解。”

他强调，要提高金融机构本身防风险的能力，关键是强化和完善公司治理建设。过去高风险金融机构经营最主要的教训是公司治理不健全，这体现在两个方面，一是大股东操纵，二是内部人控制。

大股东操纵表现在，大股东隐性交叉持股、关联持股，通过股权控制高管人员提名任命，使之听命于大股东，凌驾于中小机构之上，只要股东有不良企图，高管就能向其输送利益，从而掏空机构。

而内部人控制是指，银行经营管理人员控制了决策权，为实现私利，往往通过一些不法手段，损害金融机构的利益，从而达到自己目的，也把机构拖垮，造成高的风险和巨大的损失。“这是在过去处理中小金融机构风险过程中我们总结的非常深刻的教训。”

肖远企说，今后要下大力气优化股权结构，在对高管外部监督上重新从制度上梳理和再造，通过内外部监督手段控制地方中小金融机构风险，化解地方机构风险要和完善公司治理结合起来，不能重蹈覆辙。

对于平台型公司监管，他指出，去年已做了很多，也更加清晰了金融和科技的边界，今后还要进一步把这些细化、完善。

肖远企还说：“同时，也要看到这些平台在小微普惠，比如数字信贷、数字保险、普惠金融等方面发挥了很好的作用，通过线上克服了时间和空间的障碍，提高了客户体验，还是要鼓励发挥作用。”传统的银行机构也要加大科技开发，通过线上更好发展小微信贷。

中国央行、银保监会等上周一再次联合约谈蚂蚁集团，要求其纠正支付业务不正当竞争行为，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，主动压降余额宝余额等。中国官媒经济日报评论称，此举无疑是在为整个平台经济的金融监管“打样”。