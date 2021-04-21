周小川：数字人民币对全球金融系统冲击“根本没那么严重”

面对国际上对中国探索数字货币的质疑，中国央行前行长周小川周三表示，数字人民币主要面向小额支付，其国际化程度取决于人民币本身的国际化，有声音称数字人民币会对全球金融系统造成大的冲击和破坏，“其实根本就没有那么严重”。

据路透社报道，周小川在博鳌亚洲论坛的媒体见面会上指出，人民币的吸引力，取决于中国的经济和金融体系，币值稳定性、可兑换性、可自由使用性、能否保值增值；人民币国际化是个渐进的过程，也是由市场主体自主决定的。

周小川说：“虽然在推行上也可以做一些宣传，但是究竟人家接受不接受，愿意不愿意用，是市场参与主体自主决定的。”他说，中国要逐渐改进人民币的信誉、可自由使用性和跨境支付系统等基础设施。

从数字人民币来看，其国际化还是取决于人民币本身。他指出，当前数字人民币主要面向小额零售和网购，比如跨境时方便于商人相互往来、旅游者参观访问等。

周小川说，大额跨境支付系统，还都是以账户、兑换，有汇率在中间起作用的清算机制来完成的。也有国家，特别是外来劳动力多的国家，想把数字货币服务于跨境贸易、跨境汇款，但这其中涉及到大额支付中间会不会有洗钱、逃税、反恐融资、毒品问题等，更为复杂。

他觉得数字人民币可以从小额支付入手去发展，这样的话也可以在一定程度上防止目前国际上某种声音的放大，即数字人民币会对全球金融系统造成大的冲击和破坏，“其实根本就没有那么严重。”

作为在数字货币探索上领先全球的国家之一，中国未来将继续扩大数字人民币项目试点范围。中国央行官员最新在海南博鳌亚洲论坛表示，考虑在更多场景、更多城市来进行数字人民币试点，目前发展重点主要在于推进国内使用；中国也正研究对比特币、稳定币的监管规则。

在谈及人民币与美元对比时，周小川指出，尽管人民币与美元自由使用程度不同，但任何货币都不是100%自由，美国要防恐怖融资和洗钱，防止美国公司和个人避税行为，对一些国家地区实施制裁，这些都在一定程度上降低了美元的自由度。

而中国现在是全球第二大经济体、第一大贸易国，正在逐步扩大贸易、投资自由化便利化，这决定了人民币自由使用程度也会逐渐变化，当然变化节奏还是缓慢的。

他说：“人民币自由使用程度和美元有差距，但是人民币是在不断提高自由度的。”只要不搞砸出现恶性通胀等，以中国的经济和贸易地位，人民币会获得更多人青睐，但同时用户也会比较不同货币做出最有利的选择。

而使用货币是否方便、风险管理如何，很大程度是金融系统决定的，这又依赖金融基础设施，包括支付基础设施发展、跨境通信的主要途径，跨境的反洗钱反恐融资等。

被问及输入性通胀是否影响中国货币政策时，他指出，疫情冲击下的经济形势发生变化，全球财政货币政策都有较明显扩张，过去的传导机制和理论可能有的到现在就不完全适用了。

他说，实施扩张政策救助实体、加速经济复苏过程中，会有一定代价，“这些代价有可能是传统意义上的CPI通胀，也可能不一定是。”

周小川并认为，全球宏观政策溢出性越来越明显，全球性出现宏观政策扩张，影响必然会传播，但通过什么渠道什么形式还需要研究。