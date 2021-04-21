港媒：海南厅级官员著书为秦桧翻案被降级

中国海南省退休厅级官员用40年研究历史，撰书《秦桧大传》为秦桧“翻案”。随后该书被认为是具有反动史观的有害图书，这名官员也因此被处分，从厅级降为处级。

据《明报》报道，海南退休厅级干部邓光华在《秦桧大传》中写道，秦桧是“南宋杰出政治家、思想家、战略家、外交家、文学家、书法家、救时真宰”，还称颂其“为造福苍生、结束战乱做出卓越贡献”。

邓光华现年67岁，海南定安人，曾任海南省社会保险事业局局长，省人力资源和社会保障厅副厅长、巡视员。在仕途之外，邓还是海南省楹联学会名誉会长、海南省作协会员，着有《管见集》、《吴科道传》、《秦桧大传》等作品。

中国自媒体“经济学黑板报”、“高倍镜”等微信公众号昨日报道，因著书为秦桧翻案，邓光华已被海南当局从厅级降为了处级，但没有正式文件，仅是口头宣布。

《秦桧大传》去年由香港天马出版社出版。邓光华在该书“后语”交代写作目的和写作经过，“我通过四十多年查阅史料深入研究秦桧，认为有人将秦桧铁铸跪像向（民族英雄）岳飞‘谢罪’是古今中外最大的谬误、最大的冤案；是法制的悲哀，正义的悲哀”。邓光华还说，自己想正确宣传秦桧，较为有效地争取为蒙冤深重的秦桧平反，最后撰写了《秦桧大传》。

去年10月，内地网民发现了《秦桧大传》一书后，曾在网络引发争论。据前述内地自媒体披露，邓光华的一名河北作家朋友，近日透露了该书出版后的遭遇。该“河北作家朋友”并未具名，但据明报查证，是曾在河北省辛集市文联工作，退休后致力于为秦桧翻案的作家石渝生。

据石渝生透露，邓光华的书出版几个月后，被人举报到了中宣部全国“扫黄打非”工作小组办公室。石渝生说，“海南省领导、纪检和打非部门参与找邓光华查究此事，同时严追发出之书，逐本收回。”

石渝生称，因受牵连，自己与人合著的《秦桧考论集》被下架，邓光华则因受打击而住院。