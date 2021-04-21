西安医务人员接种仍被感染原因：暴露于变异病毒环境

《中国疾病预防控制中心周报（英文）》20日在线发表了西安市一名医院检验人员在已接受了两剂冠病疫苗后，仍感染冠病的调查报告。原因是她在发病前五天可能暴露于携带有英国变异病毒环境条件中。

据《人民日报》报道，该病例属于轻症患者并已于4月9日出院。报告认为，接种疫苗使得患者临床症状较轻、病程短暂、病毒载量较低几乎没有传染性。同时提醒医务人员，即使接种疫苗后，在冠病患者救治过程中仍需按规定进行适当的个人防护。

2021年3月17日，这名在冠病定点医院隔离区工作的检验人员被确诊。她主要工作是在隔离病房采集冠病病人的咽喉拭子，在隔离区BSL-2实验室进行血液、尿液和粪便常规检测。在进入隔离区工作之前，她已经接受了两剂疫苗。

根据流行病学调查，该检验人员很可能是在3月12日为两例境外输入（从乌兹别克斯坦回国）病例采集咽拭子时感染。病毒检测证实，3月12日这两名境外人员体内的病毒载量很高，为冠病病毒英国变异株（B.1.1.7）。当天，该检验人员先后为两位患者采集了两个鼻咽拭子和一个口咽拭子，这是一个高风险的操作过程，患者可能会出现打喷嚏或干呕，从而短时间内排出高浓度的冠病病毒。同时，这位检验人员患有慢性鼻炎，习惯用嘴呼吸，这会增加吸入病毒的风险。有研究发现，过敏性鼻炎和哮喘对冠病感染的易感性风险更大。

这名检验人员确诊当日体温37.9℃，咳嗽头痛，但没有呼吸困难或呼吸急促，临床症状较轻。3月19日，最高体温为37.2℃，咳嗽略有加重，嗅觉轻微下降。3月20日，体温正常，嗅觉有所改善，次日起症状消失。整个病程中她的血氧饱和度处于正常水平，未进行吸氧。4月9日，康复出院。

在她发病后，33名同一医疗小组的同事立即被转移到另一家定点医院进行隔离观察。3月17日至3月19日进行的三次连续qRT-PCR检测均为阴性，无发烧或其他不适。其中30位为完成两剂次疫苗接种的医护人员，冠病抗体呈阳性反应，总抗体平均值为19.77（范围为1.7~150.83），IgG抗体平均值为20.29（范围为3.69~64.33），该检测试剂的测定值<1.0时判定为阴性。而另外3位仅接种了1剂次疫苗的医护人员冠病抗体呈阴性。对医院其他3000多名医护人员及其家属核酸检测均为阴性。

采集了数百个环境样本，包括隔离区医护人员的临时宿舍、宿舍楼内外环境和医院的其他病区内外环境。除该检验人员宿舍样本核酸检测呈阳性外，其余环境标本均为阴性。

报告称在完成疫苗两剂次接种14天后，包括检验人员在内的31名医护人员均呈现血清冠病抗体阳转，特别是该检验人员发病2天后的血清抗体滴度极高，说明疫苗免疫有效。报告也称没有一种疫苗会是100%有效，除了个体差异、疫苗转运接种过程的技术原因外，高危暴露是疫苗保护失败的重要原因。一项疫苗III期临床试验也表明，与普通社区人群相比，疫苗在冠病病人救治的医护人员保护率较低。从这名检验人员的临床过程来看，该患者症状轻、病程短，这极大可能是得益于疫苗接种。