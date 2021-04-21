广东一季度GDP增长18.6% 增速跑赢全国 

中国广东省今天（21日）公布一季度经济数据，一季度广东地区生产总值为27117.96亿元（人民币，下同，约5550亿新元），同比增长18.6%，略高于中国全国18.3%的GDP增速，两年平均增长5.2%。

据21世纪经济报道，从经济增速看，一季度广东GDP同比增速相比全国超出0.3个百分点，两年平均增长比全国5.0%的增速超出0.2个百分点。

广东省社科院经济研究所副所长万陆认为，广东一季度生产持续恢复性增长，流通领域和消费领域加速修复，居民收入快速增长，经济增速、第二产业增速、投资增速、出口增速、居民人均可支配收入增速等多项重要指标超过了全国平均水平，交出“令人满意的答卷”。

在外贸方面，广东一季度货物进出口总额18263.1亿元，同比增长33.4%，超出全国同期增速（29.2%）4.2个百分点，两年平均增长8.5%。

其中，出口11211.7亿元，同比增长41.6%，两年平均增长10.0%；进口7051.3亿元，同比增长22.2%，两年平均增长6.1%。

展望今后，万陆认为，预计今年下半年需求和房地产开发对工业品的需求增速会适当放缓，但中国国内消费市场快速修复，以及全球经济复苏带来的出口需求会持续旺盛，继续为工业部门带来旺盛的市场需求。