专家：“接种疫苗加速病毒变异”缺乏科学根据

针对有学者说全球大规模推广冠病疫苗可能促使病毒加速变异，中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣表示，这种说法缺乏科学根据。

据澎湃新闻报道，邵一鸣今天（21日）在国务院联防联控机制新闻发布会上回应相关提问时说, 疫苗可以阻断病毒的传播，病毒在不传播的时候就不能复制，不能复制就不会产生更多的变异株，这种情况下，“疫苗是绝对起到正向的作用，不会促进更多的变异株的出现”。

邵一鸣表示，mRNA病毒的变异基础就是病毒会持续复制，新冠这种急性传染病整个病程就几周，病毒要想持续复制必须要从感染者循环、不断地传给易感者，就是要流行，不流行就没有机会复制。

邵一鸣解释，要阻断流行就是两大措施，一是公共卫生措施，另一个是使用疫苗。

邵一鸣说，即使没有疫苗，病毒感染人体之后，免疫系统会自己产生对病毒的免疫压力，这种压力下也会导致变异株的出现。但事先打了疫苗的人有基础免疫力，病毒再进来就会大量把病毒压制下去，能够产生更强的免疫反应，病毒的复制更少，变异的机会也更少。

邵一鸣表示，通过疫苗大面积的推广可以为未来的病毒发生变异争取到时间，使企业、研发机构能够针对变异的出现研究新一代针对变异株的疫苗，“从这个意义上来讲，疫苗是绝对可以阻止变异株的出现，而不是促进它的出现”。