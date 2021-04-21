中国一季度全国一般公共预算收入同比增24.2%

中国财政部今天公布，一季度全国一般公共预算收入57115亿元人民币（11689亿新元），同比增长24.2%。其中，全国税收收入48,723亿元，同比增长24.8%；非税收入8,392亿元，同比增长20.7%。

根据路透社报道，中国财政部公布的新闻稿称，一季度全国一般公共预算支出58703亿元，同比增长6.2%，“三保”等重点支出增长较快；具体来看，中央支出同比下降6.9%，地方支出同比增长8.1%。

“（一季度全国一般公共预算收入）两年平均增长3.2%，实现恢复性增长，符合预期，主要是经济持续稳定恢复加上PPI涨幅有所扩大，”新闻稿称。

财政部并指出，一季度全国各地新增地方政府专项债券发行进度较前两年有所放缓。主要是2020年发行的专项债券规模较大，政策效应在今年仍会持续释放。

下一步财政部将指导和督促地方做好项目前期准备，确保专项债券发行一批、使用一批，尽快形成实物工作量，避免造成资金闲置，并要求各地将专项债券重点用于重点领域和重大区域发展战略。

此外，还要进一步优化和落实减税降费政策，继续执行制度性减税政策，对2020年出台应对疫情的阶段性减税降费政策分类调整、有序退出，同时进一步加大小微企业和个体工商户的税收减免力度，并加大对制造业和科技创新支持力度。

