消息：腾讯投资的富途证券筹资逾12亿美元扩大保证金融资业务

据两位直接知情人士告诉路透，腾讯控股投资的香港互联网券商--富途证券已通过股票增发筹资12.4亿美元（16.5亿新元），增发定价为每份130美元，资金将用于帮助扩大保证金融资业务。

根据路透社报道，知情人士称，增发价格周三在香港设定，此前该股周二在纽约市场大跌23.4%，因投资者对这笔交易予以消化。

由于信息尚未公开，知情人士不愿具名。富途证券则不予置评。

富途证券之前表示，将发行950万份美国存托股份(ADS)，所筹资金将用于提高其保证金融资业务能力、进行国际扩张以及申请新业务许可。

随着大量股票上市吸引散户买家，保证金融资业务(券商向个人投资者提供资金用于购买股票)近年来一直是香港的一项大业务。

香港证监会最新数据显示，截至2020年底，香港有150万活跃保证金融资投资者，较之前一年增加144%。

富途股价在该交易前报177.92美元。若售股价定在该点位附近，则富途此次筹资规模约为17亿美元。

但该股继周一跳涨16%后周二大跌23.4%，这压低了投资者愿为新股支付的价格。

这是富途在不到两年内第三次筹资，花旗分析师预计该交易对其ADS每股盈余将造成3.3%的稀释。

富途证券于2019年在纽交所上市。