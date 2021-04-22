王毅：中德要坚持维护真正的多边主义

中国国务委员兼外长王毅昨天（21日）同德国外长马斯举行视频磋商。王毅说，中德双方要坚持维护真正的多边主义，中方不赞同重新以意识形态划线，搞新的集团对抗。

据中国外交部网站报道，王毅表示，中国正在积极构建新发展格局，实现更高水平对外开放。中国更充分发掘自身超大市场潜力，将为各国带来新的发展机遇。开放不是单行道。中德、中欧经贸合作的本质是互利双赢，可以实现优势互补。希望德方也对中国保持开放，放宽对华高技术产品出口限制，为中国企业在欧洲提供公平、开放、非歧视的投资环境。

王毅强调，当前形势下，作为有全球影响力的大国，中德双方要坚持维护真正的多边主义，加强在联合国和国际事务上的沟通协调和相互支持。中方不赞同重新以意识形态划线，搞新的集团对抗，更反对搞“小圈子”，鼓吹“新冷战”，甚至基于虚假信息任意实施单边制裁。中德双方应共同做多边主义的维护者、全球发展的贡献者。

马斯表示，德方高度重视对华关系，愿以德中建交50周年为契机，为双方合作设计更多积极议程，推进双边关系进一步发展。德方愿同中方一道，共同筹备好新一轮德中政府磋商。愿增进双方各领域对话，在尽快恢复人员往来、抗疫、气候变化、人文交流等领域加强务实合作。德方认为，“脱钩”不符合任何一方利益，愿同中方就多边和国际事务保持紧密协调沟通，共同应对全球性问题和挑战。

双方同意进一步用好“快捷通道”，积极探讨开展包括国际健康码互认在内的疫情防控合作。

双方还就伊朗核、阿富汗、缅甸等共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。