中国市场监管总局介入 特斯拉深夜再回应

就特斯拉在上海车展遇到维权一事，中国市场监管总局已责成河南省、上海市等地市监部门维护消费者权益。特斯拉表示，愿全力配合提供车辆原始数据，无论检测结果如何都接受。

据中国新闻网报道，中国市场监管总局网站发布消息，上海车展上特斯拉车主维权引发关注，市监局已责成河南省、上海市等地市监部门维护消费者权益，同时强调企业要履行质量安全主体责任，为消费者提供优质安全的产品和服务。

中消协21日表示，有关特斯拉消费者维权事件，中消协认为：企业经营的首要前提是尊重消费者。面对消费者的投诉，企业要认真倾听，真诚协商，给消费者合理的解释和有效解决方案。作为汽车生产者，企业掌握相关数据，应当利用专业知识严格自查，技术优势不应成为解决问题的阻碍。

中消协也提到，中国法律为消费者维权提供了和解、调解、仲裁、诉讼等多种途径。消费者主张权利应当依法进行，理性维权，避免过激行为。

中消协表示，希望涉事企业积极配合调查，主动提供数据和资料，妥善处理消费纠纷。

对此，特斯拉官方微博4月21日晚发布消息说，已主动与郑州市市监局汇报，为维护消费者权益，愿意全力配合，提供事发前半小时的车辆原始数据给第三方鉴定机构或政府指定的技术监管部门或者消费者本人。

特斯拉同时恳请郑州市市监局指定权威的、有资质的第三方检测鉴定机构，开展检测鉴定工作，早日还原真相。特斯拉承担鉴定产生的全部费用，同时承诺，无论检测结果如何都接受。

对于维权事件，特斯拉此前回应说，该车主曾因超速违章发生碰撞事故，而后以产品质量为由坚持要求退车。车主不接受任何形式的第三方检测，并强烈拒绝提出的所有方案，所以相关事宜只能持续沟通。