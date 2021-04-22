美参议院委员会通过战略竞争法案应对中国

美国参议院一个委员会以压倒性多数票通过一项在人权和经济竞争课题上向中国施压的法案。美国国会议员也推出另一项法案，希望政府能出资数十亿美元用于技术研究，以应对来自中国的竞争。

据路透社报道，参议院外交关系委员会昨天（21日）通过《2021年战略竞争法案》后，参议院全体议员将审议此法案。

委员会成员呼吁美国在应对中国方面，采取更多措施。委员会在这项法案进行数十次修正，包括迫使美国官员，而不是运动员，抵制2022年北京冬奥会。

《战略竞争法案》提出通过增加国际发展资助，以及与盟国和国际组织合作等，以应对对华竞赛。法案将推动人道主义和民主价值观，例如针对处理维吾尔族人方式实施制裁，并且支持香港民主。

法案也强调，需要“优先处理在实现美国的印太地区政治目标方面所需要的军事投资”，并支持大幅度增加与该地区安全相关的资助，并与台湾有更紧密的联系。

法案也将扩大美国外资投资委员会（CFIUS）所要负责的范围。美国大学担心这项法案，因为其中一个条款将要求CFIUS审查一些中国赠款和合同。

与此同时，美国参众两院部分议员提出《无尽边疆法案》，要求在五年内拨款1000亿美元（1328亿新元），用于基础和先进技术研究，并另外拨款100亿美元，在全国范围内建立新技术中心。

支持《无尽边疆法案》的参议院多数党领袖舒默说：“两党一致认为，美国必须在未来技术上进行投资，以超越中国。”

两项法案获得民主和共和两党的大力支持，有望签署成法。拜登政府也支持这些法案。