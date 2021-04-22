中国最具幸福感城市 拉萨、长沙第七次上榜

调查发现，2020年中国幸福感最强的十大省会城市和直辖市、计划单列市是：厦门、拉萨、成都、呼和浩特、青岛、西宁、大连、海口、南宁和长沙。其中，拉萨、长沙已经是第七次登上最具幸福感城市榜单。

据中国央视财经微信公号报道，整体来看，2020年北方人比南方人幸福感要高。从居住地来看，十年来城里人的幸福感始终高于农村人。

“北上广深”代表着一线城市的发展机遇和无限的可能性，是很多人梦寐以求的去处。但随着城镇化进程的加快，新的中心城市不断涌现，城市生活的幸福感受也有了很大不同。但三线城市居民的幸福感，除了2017年和2020年略低于二线城市外，其他时间一直明显高于一二线城市的居民。生活在小城市的居民普遍烦心事更少，生活得更惬意。

大调查发现，子女教育带来的焦虑感达五年来最高，子女教育难题凸显直接影响了人们的幸福感。无子女的人群感觉更幸福，而有孩子的人群，随着孩子的增加，幸福感在降低。

有自己房子的人，幸福感高吗？《中国美好生活大调查（2020—2021）》发现，在不同家庭住房情况人群中，有房子的人幸福感最高，自己租房的人幸福感最低。变动的租金、时不时的搬家，让人劳心劳力，磨掉不少幸福感。

中国人一年赚多少钱才会感到幸福呢？大调查发现，收入高低与幸福感并没有呈现明显正相关关系。个人年收入12万（人民币，下同，2.46万新元）至20万是个拐点，低于这个点以下，感觉幸福的比例会随收入降低而越来越低。

而高于这个收入的人群，并没有因为收入增加而更幸福。个人年收入50万以上，收入越高感觉幸福的比例反而越低。

回看大调查近十年的数据，女性的幸福感一直高于男性。2020年，女性幸福感高的城市排名前三位是成都、青岛和厦门。而男性幸福感高的城市排名是拉萨、厦门和呼和浩特。