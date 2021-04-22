据称多方面与美B21接近的飞龙-2隐身轰炸机下线

中国企业中天飞龙前天（20日）宣布，公司研发的飞龙-2无人隐身轰炸机顺利下线（首次完成生产），并宣称飞龙-2在多方面与美国B-21隐身轰炸机接近。

中天飞龙在微信上称，飞龙-2无人隐身轰炸机飞行速度、作战半径、载弹量、隐身性能与美军正在研制的B-21“突袭者”隐身轰炸机接近，但飞龙-2无人机的采购成本和全寿命周期使用成本将显著降低。

公司也称，飞龙-2无人隐身轰炸机将先于美军B-21“突袭者”隐身轰炸机完成首飞和产品化，美军将再一次面临“尚未服役就已落后”的窘境。

公司介绍，飞龙-2无人隐身轰炸机采用飞翼无尾布局、背负式进气道和内埋弹舱设计，全机复合材料用量达到90%以上，具备了优良全向雷达和红外隐身性能。

轰炸机也配备多种光学和主被动雷达载荷，可在全天候复杂气象条件下发现和自动识别战场上各类目标，并可携带大量搭载模块化任务载荷的“蜂群”无人机，对敌先进防空系统保护的战役、战术目标进行分布式侦察、电子干扰或压制、饱和攻击和毁伤评估，具有极强的战场生存能力。

中天飞龙上个月也为“蜂群无人子母系统”进行技术验证，该系统的飞行母机可投放多架子机。军事专家认为，这套系统宛如空中航母，在蜂群作战中属于新概念。