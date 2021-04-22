美上将：中国新一代核电设施将产出大量可造核武器的钚

美国战略司令部司令、海军上将理查德（Charles Richard）本周对国会议员警告称，中国正在发展的新一代核电设施可能会产生大量进可用于制造核武器的钚(plutonium)。

据路透社报道，中国正在发展快中子增殖反应堆(快堆)和后处理设施，寻求减少对碳排放主要来源煤炭的依赖。但这种核电厂还将产出可以用于制造核武器的钚。中国首个快堆计划在2023年建成投产。

理查德周二向参议院军事委员会指出：“有了快堆，就有了非常大的武器级钚来源，这将改变中国在进一步扩大核能力方面可以选择做什么的上限。”美国战略司令部(STRATCOM)执掌美国核武库。

没有证据表明中国打算将潜在的钚库存用于武器用途，但由于外界预计未来10年中国核弹头数量至少将从目前的200枚出头翻一番，担忧情绪日益升温。中国称其核计划是用于和平目的。中国驻美国大使馆暂时没有回应置评请求。

上个月一份名为“中国民用核能行业：化犁为剑”的报告称，中国已经开始建设第二家工厂，用于核废料的回收处理，可能在2030年前投入使用。

理查德说，美国官员最近了解到中国建设民用核项目的速度之快。他说：大约一周前，“我们注意到这一点并开始了解其影响。”

曾在美国前总统特朗普政府担任防扩散官员的福特（Christopher Ford）说，除了加以谴责并“指出这破坏地区稳定...并向中国施压，要求其停止这一经济上没必要、战略上危险的事情”，美国官员可能无法就这一问题做更多事情。