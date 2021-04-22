人大副委员长王晨：不能走西方三权鼎立等路子

中国全国人大副委员长王晨撰文强调，中国要从自身国情和实际出发，走适合自己的法治道路，决不能照搬别国模式和做法，也决不能走西方“宪政”“三权鼎立”“司法独立”的路子。

中国共产党新闻网前天（20日）刊登了王晨撰写的文章《习近平法治思想是马克思主义法治理论中国化的新发展新飞跃》认为，在世界百年未有之大变局下建设法治中国，必须统筹推进国内法治和涉外法治，百年未有之大变局意味着世界秩序的震荡重构、世界力量的“东升西降”以及国际法治的时代嬗变。

王晨认为，涉外法治存在不少短板和弱项，并建议综合运用立法、执法、司法等手段开展“涉外斗争”，有效应对挑战、防范风险。

他举例称，健全外商投资国家安全审查、反垄断审查、国家技术安全清单管理、不可靠实体清单等制度，提高应对境外安全风险能力和反制能力；要以“一带一路”等中国海外利益密集、海外安全问题突出的地区为重点，建立健全海外法律和安全风险的评估预防机制，确保中国海外投资项目安全；要研究不同法系、不同国家的法律，特别要熟悉大国的法律体系和执法司法程序，掌握制度竞争和法律博弈的主动权。

王晨说：“统筹推进国内法治和涉外法治，还要着眼于推动全球治理体系变革……要积极参与国际规则制定，善于在国际规则制定中发出更多中国声音、注入更多中国元素。”

