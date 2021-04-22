美前驻华大使：希望中国尊重美国情

美国前驻华大使鲍克斯（Max Baucus）认为，在美中两国缺乏互信的背景下，双方尤其需要尽快推动气候变化合作，并将上海对话这种“一事一议”的模式推广到朝核问题、全球健康等更多合作领域，也希望中国尊重美国国情。

中新社今天（22日）发布了鲍克斯（博卡斯）接受该社旗下《中国新闻周刊》专访的内容。

鲍克斯相信，美中上海对话成功，反映了两国领导人的积极意愿，“没有领导人间的相互信任，会谈不会达成这样的协议”。

他强调，在气候变化问题上，两国利益是一致的，一是因为两国是世界两大经济体，也是两大碳排放国，必须着手解决气候变化问题。二是当世界都开始解决碳排放问题，两国有机会发展可再生能源和其他绿色技术以缓解世界需求，这是一个巨大的产业。此外，中国国家主席习近平和时任美国总统奥巴马曾支持减少碳排放，展现了很好的大国形象。这些都让双边谈判变得容易。

鲍克斯认为，美国需要做大量的艰苦工作和很长的时间来重建气候合作上的信任，美中关系的信任重建也一样。在对发展中国家的减排进行经济援助方面，美中需要加强合作。

在气候变化之外，他认为，美中之间近期也可能展开的合作领域主要是朝鲜问题和冠病疫情、全球健康。

关于如何解决美中两国信任赤字，鲍克斯觉得，首先要相互倾听。其次，有分歧私下解决，在公开场合要有基本的相互尊重。他说，中国是世界上人口最多的国家，且很可能在不久的将来成为世界第一大经济体，美国必须尊重中国、和中国合作。

结合自己任驻华大使的经历，鲍克斯说，努力重建美中互信也是新任美驻华大使的主要任务。新任大使应该尽自己所能去学习和倾听，以想出办法重新获得两国间失去的信任。

关于美国总统拜登的对华政策，鲍克斯说，拜登会更重视中国问题。拜登宣布从阿富汗撤军，是因为想将更多的精力集中到应对中国问题上。不过，这不是拜登个人能完全决定的。美国国会有些人对中国非常不满，总统需要去听取美国国会的看法。国会也反映了美国社会对华态度的变化。这就是很多人认为，拜登会改变特朗普式的对华政策，但他目前做得还不够的原因。

他说：“当然还有一些其他原因。拜登目前还在继续特朗普的一些政策，因为他还没有想好如何做出自己的决策，他目前主要聚焦在美国疫情和经济问题上。另外他还需要和盟友进行更多对话，以协调对华态度。在此之后，我们才能看到他完整的对华政策。”

