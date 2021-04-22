维权车主亲属不接受指定第三方机构鉴定车辆数据

特斯拉维权车主之一的亲属对公司提供车子发生意外前半小时的车辆数据表示欢迎，但期望公司将数据给维权一方指定的鉴定机构，而不是其他人选定的机构。

特斯拉昨晚（21日）在微博上称，公司已主动与郑州市市场监督管理局联系并汇报相关情况，为了维护消费者的权益，也愿意全力配合，提供事发前半小时的车辆原始数据，交给第三方鉴定机构，或政府指定的技术监管部门，或者消费者本人。

特斯拉请求郑州市市监局指定权威的、有资质的第三方检测鉴定机构，开展检测鉴定工作。公司也承诺，将承担鉴定产生的全部费用，并接受任何检测结果。

对于特斯拉恳请郑州市市监局指定第三方检测鉴定机构，其中一名维权车主张女士的丈夫李先生持谨慎态度。

据浙江日报报业集团的天目新闻报道，李先生说：“第三方检测鉴定机构，我们不太能接受由任何一方指定，我们肯定是想要自己去找有资质和权威性的机构。”

李先生也申诉，特斯拉方面声明一直在对外发布，但到现在也没有任何工作人员与他取得联系，“不管是购车的特斯拉郑州福塔店，还是特斯拉总部的人，都没有”。

对于后续的计划，李先生称，事发前半小时的车辆数据如果特斯拉方面不主动提供的话，肯定会去索要，至于其他的，等到爱人行政拘留结束出来后再做商议。

李先生也对于爱人不得不用显得不太体面的方式维权感到心疼也很无奈。他说：“希望这次事件之后，特斯拉能改一改对待消费者的态度，也希望后面的消费者遇到问题维权时，不用像我们这么辛苦和不体面。”

上海公安早前通报，32岁的张姓女子和另一名31岁的李姓女子因与一家公司有消费纠纷，本月19日到车展现场表达不满。其中，张姓女子不顾工作人员劝阻，强行爬上一辆展车车顶，造成该车“一定程度受损”。张姓女子被处以行政拘留五天。