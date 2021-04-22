专栏作家：新马将海南鸡饭发扬光大

香港特首林郑月娥昨天（21日）在面簿介绍海南岛就业机会时说，她希望很快见到香港人到那里就业，并享受海南鸡饭，引发外界讨论海南鸡饭的知名度和来源。有专栏作家认为，林郑的说法不一定全错，但新加坡和马来西亚将这道美食发扬光大。

前往海南岛出席博鳌亚洲论坛的林郑月娥在面簿上披露，海南省领导得知香港在粤港澳大湾区开展的青年就业和青年创业计划后，主动提出在海南为香港青年提供就业和创业机会，并安排所需的配套。

林郑强调，香港是海南的重要外资来源地，也不难找到在香港和海南都有业务的企业为青年提供就业机会，并在最后写道“我希望很快见到香港青年到海南实习、就业、创业，享受椰林树影和港人喜爱的海南鸡饭！”

香港01报道，香港人一般所接触到的海南鸡饭，大都是东南亚国家如新加坡、泰国、马来西亚的菜式。这些鸡饭使用鸡汤浸熟的白斩鸡肉配油饭，再加上特制的辣椒酱和黑酱油，有些食客会再自行搭配姜葱等配料，与海南的文昌鸡做法不同；文昌鸡以椰子喂饲，为蒸鸡而非浸熟。来自新加坡的“天天海南鸡饭”也在香港开分店。

专栏作家陶杰说：“将海南鸡饭正式定性海南，又会不会伤害了新加坡人民族感情，还是海南岛政府应该抢先在韩国人指出历史真相之前将海南鸡饭在联合国登记文化遗产专利呢？”

立法会医学界议员陈沛然则说：“海南鸡饭来自海南，扬州炒饭来自扬州，福建炒饭来自福建，厦门炒米来自厦门，上海粗炒来自上海，葡国鸡饭来自葡国，瑞士鸡翼来自瑞士。”

饮食专栏作家刘健威依据他展开的初步研究称，最早期的海南鸡饭，技术的确与海南岛有关，由当地人带到南洋，即现今的新马泰地区，演变的过程众说纷纭难以考证，但“客观而言”，最终把这道菜发扬光大的是马来西亚和新加坡，目前在海南岛反而并不流行。刘健威也说，没听过“海南岛正宗海南鸡饭”的说法。