山西邀160余家金融机构考察国企 强调不会违约

去年永煤违约后，煤企占比较高的山西地方国企亦受牵连，为缓解企业融资压力山西省也是不遗余力。山西国资运营公司、山西省金融办周三举办160余家金融机构入晋调研当地国企；山西国资运营公司董事长郭保民再次强调，省属企业债务“不会出现一笔违约，也不允许出现一笔违约”。

据路透社报道，山西国有资本运营公司微信公众号上的新闻稿指出，去年山西国企刚性兑付2678亿元（人民币，下同，548.05亿新元）债券，无一笔违约；今年1至4月，在资金极其困难情况下，已刚性兑付800多亿债券。

他说，在煤炭企业整合重组过程中，不可避免地出现了企业资产规模的变化、债权债务的调整，以及资产和负债的再分配。随着资产划转逐步到位，省属企业将很快建立清晰的资产负债表。

他说：“负债只在省属企业内部之间轧差，省属企业对金融机构的债务仍由原企业承担，不会出现一笔违约，也不允许出现一笔违约。”

郭保民还谈到，在国际能源技术不发生颠覆性变革的前提下，在可以预见的较长时期内，煤炭将始终是能源格局中最重要的存在。面向碳达峰碳中和的愿景，煤炭的主体能源地位和兜底保障作用将不可动摇。

他认为，碳达峰碳中和是能源发展大势，是摆脱“资源诅咒”实现转型升级的重大战略机遇。作为能源革命综合改革试点，山西煤种最全、煤质最优，且始终坚持煤炭产业“减优绿”之路，始终倡导高碳资源低碳发展，“是当之无愧的潜力股。”

山西省金融办主任常国华在推介会上则表示，希望金融机构不抽贷、不断贷、不压贷，确保实现稳贷、增贷和续贷，积极承销和认购省属煤炭企业债券。

山西副省长王一新此前与中国央行副行长潘功胜在北京举行工作会谈时表示，山西省高度重视金融风险防控，始终坚守诚信底线；希望央行指导帮助改善山西企业融资环境，助力山西高质量转型发展。

山西国资委2月曾称省属企业“绝不发生一笔违约”；3月初媒体报导山西正组织有关金融单位，建立企业折价债券长效回购机制，以有效应对省属煤炭企业二级市场债券价格异动。

山西国有资本运营公司3月中旬表示，要合理融资，防止企业过度负债，做强做优主业实业，牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险的底线，坚决打好防范化解债券风险攻坚战。