广西唯一世界地质公园被破坏性开发

中国广西唯一的世界地质公园，广西凤山岩溶地质公园遭破坏性开发。原本葱郁的山体因非法采石裸露在外，以旅游开发为名进行的房地产开发则侵占保护区，破坏地质遗迹，地质地貌严重受损。

据澎湃新闻报道，中共中央生态环境保护督察组4月22日在通报的督察典型案例中指出，广西凤山岩溶地质公园为项目开发让路，造成国家级地质遗迹点和部分保护区域土地被违规审批用于矿产资源和房地产开发，问题十分突出。

督察指出，广西河池市凤山县委、县政府思想认识不到位，乱作为、不作为问题突出，无视保护责任，违规推进项目建设，后又盲目调整规划，试图使违规项目合规。凤山世界地质公园管理委员会监管不严、履职不当，对公园保护区内长期存在的违法违规项目视而不见。

广西凤山岩溶地质公园于2005年9月被原国土资源部批准为国家级地质公园，总面积为132.6平方公里，主要景区为三门海景区、穿龙岩景区、仙人桥景区。2010年10月联合国教科文组织批准其为世界地质公园，是目前广西唯一的世界地质公园。

环境保护督察组督察发现，凤山县良利采石场位于凤山岩溶地质公园三级保护区内，明确规定该区域内禁止采石、开矿，但原凤山县国土资源局2015年10月下发采矿权证。凤山县政府2018年3月继续为矿产开发开口子，将良利采石场所在区域调整出地质公园范围，规划成可采区。

督察组还发现，因监管不力，在鸳鸯洞世界级遗迹点附近一级保护区内的坡雄堡取石场，非法盗采大理石，造成山体被开挖，生态破坏严重。

凤山县委、县政府还无视地质公园保护管理要求，以旅游开发名义行房地产开发之实，推动三个房地产项目，在地质公园保护区内先后上马。

此外，由于管控不到位，三门海天窗群世界级遗迹点洞口两侧一级保护区内的原居民无序开发旅游，建成多处高层酒店和养生馆，与周围地质景观极不协调，影响地质保护。

