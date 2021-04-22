澳洲以国家利益为由取消州属“一带一路”协议

澳大利亚声称，他们决定取消维多利亚州与中国之间与“一带一路”倡议有关的两项协议，是为了确保澳洲在外交关系上的一致性，而不是针对任何一个国家。

据路透社报道，澳洲外长佩恩（Marise Payne）今天（22日）告诉澳洲媒体，澳洲是一个联邦制国家，与外国政府达成协议的州属现在必须与联邦政府进行磋商。

佩恩说：“这项决定非常着重于澳大利亚的国家利益。这是为了确保我们在全澳洲在外交关系上有一致性，而且肯定不会针对任何一个国家。”

报道称，中国在上述决定昨晚公布前，已被告知这些协议将取消。

中国驻澳洲大使馆抨击佩恩的做法是针对中方的又一无理挑衅行径，并说此举再次表明澳方对改善中澳关系毫无诚意，势必对双边关系造成进一步损害，也必将搬起石头砸自己的脚。

使馆发言人在官网上说：“‘一带一路’是一个经济合作倡议，始终秉持共商共建共享原则，倡导开放、包容、透明的精神，已经为参与各方带来了实实在在的利益。”

目前在新西兰访问的佩恩，在与新西兰外长马哈塔（Nanaia Mahuta）会面后告诉在场记者，澳大利亚寻求与中国展开目光明亮和务实的交流，特别是在全球正从冠病疫情中复苏的时候。

马哈塔则再次强调，新西兰重视由新西兰、澳洲、英国、加拿大和英国组成的五眼联盟，但质疑五眼联盟是新西兰在人权问题上发表意见的合适平台。报道称，马哈塔的说法被外界广泛解释为回应五眼联盟批评中国的联合声明。

由保守派政党组成的澳洲联邦政府拒绝就“一带一路”倡议与中国达成国家层级的谅解备忘录。不过，维多利亚州工党籍州长安德鲁斯（Dan Andrews）在2018年签署一项谅解备忘录，以推广基础设施发展计划，并在2019年签署了一项框架协议。安德鲁斯声明，这项协议将协助该州引进中国投资项目。

悉尼大学商学院教授杭智科（Hans Hendrischke）认为，由于在这些协议下的计划尚未开始，因此取消协议在商业方面所造成影响将很小。他告诉路透社：“它没有法律效力，也没有具体协议。”