世界地球日 蔡英文：与世界携手扭转全球暖化

今天是世界地球日，台湾总统蔡英文出席美国在台协会（AIT）举办的“AIC年度创新论坛”开幕式致词指出，台湾也积极部署中，并将减碳挑战转换成产业与就业的新机会。扭转全球暖化是这世代的课题，台湾不能置身事外，更要找到机会，在这波趋势中与其他国家携手合作，创造多赢。

据《自由时报》报道，蔡英文以台湾为例说，在极端气候影响下，两三年前台湾还在担心暴雨后的淹水，但从去年到现在，却遇到百年大旱。虽然有前瞻基础建设的超前布署，但极端气候带来的挑战依然很大。

她表示，世界正快速改变，到今天为止，已经有超过120国家提出在2050年前达到净零排放目标，减碳也会改写经济逻辑，谁能率先发展出新技术、建立新模式，谁就能在全球局势扮演关键地位。

蔡英文说，台湾不会落后于国际趋势，在她的第一个任期中，透过“五加二”创新计划全面发展绿能与循环经济，她在今年元旦进一步提出，要找出最符合台湾永续发展的气候治理路径，将减碳挑战转换成产业与就业的新机会。当世界上多数国家谈论2050年净零转型目标，台湾也积极部署中。

蔡英文说，很多产业界朋友已经把净零转型趋势当作机会，市场供需两端都要改变思考逻辑，把握住新商机，强化台湾在全球供应链竞争力。永续无法单打独斗，扭转全球暖化是这世代课题，台湾不能置身事外，更要找到机会，在这波趋势中与其他国家携手合作，创造多赢。

美国在台协会处长郦英杰致词表示，美国总统拜登将气候变迁列为美国对外政策、外交及国安政策核心，AIT也致力寻找寻找解决方案，持续与台湾合作，希望以全方位方式，包括环境保护与灾害因应措施，对抗气候变迁冲击。

郦英杰说，美国与台湾在环境保护议题有悠久历史，例如2014年推出国际环境伙伴计划，美国环保署及台湾环保署、台湾外交部也正共同合作提供技术援助，与全印太区域伙伴一起解决环境问题。只要携手合作，一定可以找到更多保护环境的创新解决方案。