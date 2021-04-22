驻澳公使：中国不是奶牛

中国驻澳大利亚公使王晰宁昨天（21日）提醒外界，中国不是一头奶牛，人们不应该抱有在中国正值壮年时挤奶，过后策划将之宰割的想法。

据澳洲广播公司报道，王晰宁在堪培拉全国新闻记者俱乐部举办的一个活动上指，澳洲将华为踢出澳洲5G网络，是为了帮助美国保持他们的技术主导地位。

王晰宁认为，此举已导致澳洲无法获得领先技术。他说：“据我所知，在技术的先进性和复杂性方面，没有一家澳大利亚科技通信设备公司或其他国际知名公司，能和华为相提并论。”

他也指出，在市场数字化方面，澳洲在经济合作与发展组织（OECD）中排名倒数第二，宽带速度比一些发展中国家还要慢。

王晰宁否认华为技术存在安全隐患，并反指美国和英国有着“窃听他人、窥视他人住所的悠久传统”。他也指澳洲在某方面做出相同行为。

至于中澳关系，王晰宁强调，中国并没有做出刻意破坏两国关系的事，并称中国在过去几年看到了太多有损中国利益的事情。

王晰宁认为，中澳应该珍惜两国人民之间的友谊，不应该故意设置障碍，来阻碍两国人民之间的交流项目。”他说：“只要澳大利亚方面能够做到这一点，我不认为，我们的关系在恢复到正常状态方面会遇到任何障碍。”

王晰宁也强调，中国对协同合作秉持开放态度，但也会非常坚定地捍卫中国的国家利益。

