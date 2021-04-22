驻澳公使：中国不是奶牛

发布 / 2021年4月22日 2:51 PM

更新 / 2021年4月22日 4:03 PM

中国驻澳大利亚公使王晰宁昨天在堪培拉全国新闻记者俱乐部举办的一个活动上说，中国不是奶牛，人们不应该抱有在中国正值壮年时挤奶，过后策划将之宰割的想法。（互联网）
中国驻澳大利亚公使王晰宁昨天在堪培拉全国新闻记者俱乐部举办的一个活动上说，中国不是奶牛，人们不应该抱有在中国正值壮年时挤奶，过后策划将之宰割的想法。（互联网）

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中国驻澳大利亚公使王晰宁昨天（21日）提醒外界，中国不是一头奶牛，人们不应该抱有在中国正值壮年时挤奶，过后策划将之宰割的想法。

据澳洲广播公司报道，王晰宁在堪培拉全国新闻记者俱乐部举办的一个活动上指，澳洲将华为踢出澳洲5G网络，是为了帮助美国保持他们的技术主导地位。

王晰宁认为，此举已导致澳洲无法获得领先技术。他说：“据我所知，在技术的先进性和复杂性方面，没有一家澳大利亚科技通信设备公司或其他国际知名公司，能和华为相提并论。”

他也指出，在市场数字化方面，澳洲在经济合作与发展组织（OECD）中排名倒数第二，宽带速度比一些发展中国家还要慢。

王晰宁否认华为技术存在安全隐患，并反指美国和英国有着“窃听他人、窥视他人住所的悠久传统”。他也指澳洲在某方面做出相同行为。

至于中澳关系，王晰宁强调，中国并没有做出刻意破坏两国关系的事，并称中国在过去几年看到了太多有损中国利益的事情。

王晰宁认为，中澳应该珍惜两国人民之间的友谊，不应该故意设置障碍，来阻碍两国人民之间的交流项目。”他说：“只要澳大利亚方面能够做到这一点，我不认为，我们的关系在恢复到正常状态方面会遇到任何障碍。”

王晰宁也强调，中国对协同合作秉持开放态度，但也会非常坚定地捍卫中国的国家利益。
 

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