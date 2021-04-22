中国新能源汽车新发职位倍增 六成人想跳槽

中国今年职场人比去年更加活跃，有跳槽意愿的人急剧增多。从行业来看，六大热门领域新能源汽车、旅游、影视、制药医疗、新消费、数字经济在一季度的新发职位呈井喷趋势，新发职位同比增长均超50%。

据第一财经报道，猎聘最新发布的《2021Q1中高端人才市场春招跳槽数据报告》显示，今年一季度新发职位同比去年同期增长了99.02%；比2019年一季度新发职位增长60.13%，这表明无论与疫情期间还是正常时期相比，2021年一季度的就业机会都很亮眼。

薪酬方面，2021年一季度的新发职位企业平均年薪为16.57万元（人民币，下同，3.39万新元）；一季度中高端人才平均年薪为20.76万元。

金三银四是一年一度的跳槽旺季，今年职场人比去年更加活跃，有跳槽意愿的人急剧增多。根据猎聘一季度针对职场人的调研数据，2021年全年，有跳槽打算的职场人占比为60.71%，而2020年这一比例为38.53%，前者人数是后者的1.58倍。

“薪资福利”成为多数人跳槽选工作最看重的因素，得票率为88.24%；“稳定性”位居第二，得票率为51.39%。疫情缓解后，职场人跳槽对稳定性的诉求降低。

从行业来看，六大热门领域：新能源汽车、旅游、影视、制药医疗、新消费、数字经济在一季度的新发职位呈井喷趋势，新发职位同比增长均超50%。

随着小米、滴滴等巨头纷纷涉足跨行业造车，新能源汽车的关注度和讨论度也在持续增长。作为国家战略性新兴产业之一，新能源汽车也同样受到了资本市场的热捧，因而2021年一季度的新发职位同比出现激增，高达103.54%。

从2021年一季度中高端人才投递占比最高的城市来看，上海以13.89%位居中国第一，成为人才投递占比最高的城市。其次是北京，投递的中高端人才比例为11.24%。深圳、广州、杭州、成都位居第三至第六，占比区间为4.00%至8.00%。其他城市均小于4%。

上海、北京、深圳、广州四个一线城市位居中高端人才投递占比最高城市前四位，厦门大学经济学系副教授丁长发分析，一线城市的现代服务业十分发达，不仅服务于自身，而且服务周边省份乃至全国。同时，一线城市的总部经济也最为突出。这些城市提供了更多高新岗位，集聚的中高端人才也更多。