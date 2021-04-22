中国批澳洲取消一带一路协议是开历史倒车

中国外交部今天（22日）批评澳大利亚取消“一带一路”合作协议，并指澳洲的政治操弄和“无理行径”完全违背中澳全面战略伙伴关系精神，是在开历史倒车，并誓言中国必将做出坚决有力的回应。

据中国澎湃新闻报道，外交部发言人汪文斌在例行记者会上称，澳洲所谓不针对特定国家根本站不住脚，并指澳洲以模糊不清、毫无依据的所谓“不符合澳外交政策、不符合澳安全利益”为由，做了大量破坏中澳正常交流和合作、毒化两国互信和民意氛围的事。

汪文斌也指澳洲的行为对两国的地方企业合作信心产生了严重消极影响，也使澳洲自身的形象和信誉严重受损。

汪文斌称，澳洲口口声声说希望同中国开展合作，加强高层对话，却说一套做一套，一而再再而三损害双边关系，而这次澳洲的所作所为再次表明他们对改善中澳关系毫无诚意。

汪文斌说：“我们再次敦促澳方立即撤销错误决定，改弦更张，停止对中澳关系不负责任的言行，停止对两国正常合作交流无端设限，否则中方必将坚决有力回应。”

澳大利亚声称，他们决定取消维多利亚州与中国之间与“一带一路”倡议有关的两项协议，是为了确保澳洲在外交关系上的一致性，而不是针对任何一个国家。

据路透社报道，澳洲外长佩恩（Marise Payne）今天（22日）告诉澳洲媒体，澳洲是一个联邦制国家，与外国政府达成协议的州属现在必须与联邦政府进行磋商。

由保守派政党组成的澳洲联邦政府拒绝就“一带一路”倡议与中国达成国家层级的谅解备忘录。不过，维多利亚州工党籍州长安德鲁斯（Dan Andrews）在2018年签署一项谅解备忘录，以推广基础设施发展计划，并在2019年签署了一项框架协议。安德鲁斯声明，这项协议将协助该州引进中国投资项目。