上海党史教育力求“入脑入心”

今年是中共建党百年，上海市委宣传部长周慧琳今天（22日）说，上海开展党史教育重点抓住党员领导干部和年轻人这两个关键人群，将通过融入网络传播、课堂教学、艺术创作等形式把红色故事“讲活讲深”，让年轻人亲近党史。他还强调，党史教育要做到“入脑入心”。

据文汇报报道，周慧琳今天在中共中央宣传部“初心始发地，再创新奇迹”新闻发布会上作上述表示。

周慧琳说，上海红色资源非常丰富，红色文化已经融入城市基因，在这个基础上上海开展党史学习教育推进得非常顺利。

他还说，要求做到“入脑入心”，按照中央要求学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。要求党史学习教育要扎实活泼、富有成效，其中，“用好红色资源，把红色故事讲活讲深”非常重要。

对于如何让年轻人对党史教育感兴趣？周慧琳表示，开展党史教育，特别是在上海运用丰富的红色资源，对年轻人有着天然吸引力，上海各级党组织积极搭建平台为年轻人亲近党史、学习党史创造更好的条件。

在党史教育融入网络传播方面，他举例说，不久前一堂名为《开天辟地的大事变》网上主题团课，吸引了全国4800万名青年参与。

在课堂教学方面，上海的高校集中了一批青年理论工作者，目前正在策划推出更多这方面的精品课程，类似“给90后讲讲马克思”等爆款产品课程，引导年轻人全面了解党史。

此外，上海还设计了一系列红色线路，引导年轻人开展“行走党课”，比如“十万少年看浦东”等，还打造了红色旅游线路，让大家学习党史、受到教育。

最后，上海也依托文化机构和学校的文艺资源，制作大量文艺党课，电影党课、戏剧党课、曲艺党课、书画党课等等。