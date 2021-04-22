中国外交部：难道美国发展目的就为打败中国？

美国国会正推进审议“2021战略竞争法案”以抗衡中国，中国外交部今天（22日）对此表示，有关法案“严重歪曲事实、颠倒黑白，大肆鼓吹美国开展全面对华战略竞争，粗暴干涉中国内政”，中方强烈不满、坚决反对，并讽刺性发问“难道美国发展的目的就是为了在竞争中打败中国？”

据路透社报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上重申，中国致力于同美国发展不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权安全和发展利益；敦促美国重视中方关切，端正心态，理性看待中国和中美关系，停止审议推进上述议案，以免对中美关系发展造成干扰和危害。

汪文斌发问说，“有关法案通篇拿中国说事，以中国为对手，难道美国发展的目的就是为了在竞争中打败中国吗？”

至于“无尽前沿法案”(Endless Frontier Act)，汪文斌表示，美国如何发展自己是美国的内政，中国乐见美国取得更大发展进步，但坚决反对“动不动拿中国说事儿，将矛头对准中国“；希望美国会端正心态，理性看待中国发展。

美国会两党昨天加强了联手抗衡中国的努力，参议院外交关系委员会投票通过《2021年战略竞争法案》，该议案将提交给参议院全体议员进行投票。

同时，其他议员提出了一项寻求投入1000亿美元进行技术研究的议案。国会一个由两党议员组成的小组提出一项被称为“无尽前沿法案”的议案，呼吁政府在五年内投入1000亿美元（约1328亿新元）用于基础和先进技术研究和科学，以应对来自中国日益加大的竞争压力，还将授权另外100亿美元，用于在全美范围内创建新的“技术中心”。