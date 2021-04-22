人大外事委批美《战略竞争法案》抹黑中国发展战略

中国全国人大外事委员会今天（22日）批评美国参议院外交关系委员会通过的《2021年战略竞争法案》抹黑中国发展战略和内外政策，并呼吁美国国会停止审议推进这项法案。

据中国央视新闻报道，全国人大外事委员会发言人尤文泽指法案充斥冷战思维和意识形态偏见，肆意曲解、诬蔑抹黑中国发展战略和内外政策，粗暴干涉中国内政，用心险恶，损人害己，委员会对此表示强烈不满和坚决反对。

尤文泽称，在不稳定性不确定性显著上升的大背景下，该法案蓄意制造意识形态对抗，搞零和博弈，既不符合时代潮流，也不利于促进世界的和平、稳定与发展，注定没有出路。

尤文泽也谴责法案相关涉台条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”势力发出严重错误信号，并强调一个中国原则是中国的红线，北京坚决反对任何形式的美台官方往来，而涉疆、涉港问题纯属中国内政，不容任何外国干涉。

全国人大外事委员会认为，中美即便在某些领域存在竞争，也应该是公平公正、遵守规则的良性、有序竞争，并说：“我们强烈敦促美国国会客观理性看待中国发展，切实尊重中国主权和领土完整，停止插手中国内政。”

《战略竞争法案》提出通过增加国际发展资助，以及与盟国和国际组织合作等，以应对对华竞赛。法案将推动人道主义和民主价值观，例如针对处理维吾尔族人方式实施制裁，并且支持香港民主。

法案也强调，需要“优先处理在实现美国的印太地区政治目标方面所需要的军事投资”，并支持大幅度增加与该地区安全相关的资助，并与台湾有更紧密的联系。