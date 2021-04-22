圆明园旧藏乾隆玺1.45亿港币成交

香港苏富比春拍“中国艺术珍品”专场于今天下午2点举槌。一方圆明园旧藏的清乾隆“纪恩堂”玺以1.25亿港币（2100万新元）落槌，以约1.45亿港币的总价成交，刷新了乾隆玺拍卖第二高价。

根据澎湃新闻报道，乾隆御宝交龙钮白玉“纪恩堂”玺，质地为玉，交龙钮，阳文篆刻“纪恩堂”三字，印体周围阴刻乾隆帝御制文《纪恩堂记》，馆阁体的蝇头小楷，隽永清秀。

“纪恩堂”共有两处，一处在圆明园，一处在避暑山庄，是乾隆为昭显其祖父康熙皇帝对他的眷顾讬付深恩而特别命名的。此印意义特殊，除了是典型的圆明园遗珍，更反映了乾隆皇帝与康熙皇帝祖孙之间的深厚情意。

据考证，此印在现藏于北京故宫的《乾隆宝薮》中有明确著录，属于宫殿玺，原存放于圆明园四十景之一镂月开云的纪恩堂内，1860年圆明园被英法联军洗劫，纪恩堂亦未能幸免。此印虽未被英法联军直接劫掠，但被英军纵火烧毁建筑时被烧灼，后流传至今。

据苏富比官网介绍，乾隆帝御宝交龙钮白玉“纪恩堂”玺，印体环刻乾隆御制《纪恩堂记》，以首觐康熙之地为题，既念祖孙亲情，并扬皇位正统，为父皇雍正夺嫡登基之事辟谣，暗示康熙喜爱皇孙，早属意由他继承大业，是以传位四子胤禛。

据故宫博物院宫廷部研究馆员郭福祥此前撰文，此印为乾隆皇帝的一方非常重要的宝玺。说它重要，不仅因为此玺是典型的圆明园遗珍，还因为此玺反映出乾隆皇帝与康熙皇帝祖孙之间的深厚情意，这是乾隆皇帝一生不忘的情结。

乾隆皇帝第一次觐见康熙皇帝，是在康熙六十一年（1722年）三月，在圆明园的牡丹台，那年康熙皇帝六十九岁，弘历还只是个十二岁的少年。他因受康熙帝的喜爱，被降旨养育在宮中，祖孙之间度过了亲密的数月时间。

为昭显其祖父康熙皇帝对他的眷顾讬付深恩，乾隆皇帝分别在圆明园牡丹台初次觐见祖父的镂月开云殿和热河避暑山庄万壑松风内康熙帝赐居的处所，题写了“纪恩堂”匾额，悬于室内最高处。并先后撰写了《纪恩堂记》和《避暑山庄纪恩堂记》两篇文章，详记受恩于康熙帝的始末。不但如此，他还命内廷御用工匠选用上好材料刻制了两方“纪恩堂”玺，将两篇文章分别刻在印上，放置在这两个地方。

此次苏富比拍卖公司拍卖的“纪恩堂”玺即是其中的一方，原存放于圆明园纪恩堂内。而放在热河避暑山庄纪恩堂内的“纪恩堂”玺现在藏于北京故宫博物院。

此印颜色泛青，局部呈黑色，印体分布有细微裂痕，显然是经过火烧。许是当年英军纵火烧毁建筑时被烧灼。所幸印钮、印体、印面文字均完好无损，流传至今。

“纪恩堂”玺后流传至法国，分别于1994年和2004年经香港苏富比拍卖。在2004年香港苏富比秋拍中以1400.24万港元成交。这次拍卖玉玺估价是1.25至1.8亿港币。

此次苏富比春拍“中国艺术珍品”专场由御玺三方领衔，除了乾隆帝御宝交龙钮白玉“纪恩堂”玺，明洪熙永乐仁孝文皇后青玉龙钮谥宝是唯一传世之明代宫廷谥宝，以4343万港币成交。体型最大的康熙帝御宝檀香木异兽钮“敬天勤民”方玺最终流拍。