下午察：呼之欲出的中美新任大使

中美矛盾对立形势日渐加剧之际，两国也正着手挑选派往对方的新任大使。

美国媒体《华尔街日报》昨天报道，有消息人士透露，中国计划任命秦刚为驻美大使来代替已超过退休年龄的崔天凯，而美国可能任命尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）来填补已经空缺半年的驻华大使职位。

两度担任中国外交部发言人的秦刚

中国外交部副部长秦刚毕业于培养高级涉外专才的国际关系学院国际政治系，这所学府被誉为中国第一批“将军大使”的摇篮。



秦刚毕业于培养高级涉外专才的北京国际关系学院国际政治系。（互联网）

据微信公众号“抢占外媒高地”发布的文章，秦刚毕业后于1988年进入中国外交部下属单位——北京外交人员服务局任中文秘书，并在这里开始积累和驻华媒体打交道的经验。

在进入外交部礼宾司前，秦刚曾两度出任外交部发言人。2005年，秦刚任外交部新闻司副司长并兼任外交部发言人达五年；之后任中国驻英国大使一年，并在2011年12月，接替马朝旭出任外交部新闻司司长，再度出任外交部发言人；直至2014年，秦刚接替因严重违纪问题被调查的张昆生，转任外交部礼宾司司长。



2005年，秦刚任外交部新闻司副司长并兼任外交部发言人达五年。（中新社）

有分析指出，外交部发言人的职位虽然不算高，但因为长期面对媒体，有较高的曝光率，因此也被认为是能够在外交部平步青云的上升通道。

一名澳大利亚记者回忆，秦刚气场相当强大，每次出席记者会都不慌不忙先扫视全场一周，再慢悠悠喝上一口放在讲台上的水，这才开口与全场记者打招呼。

另一名外媒记者也提到，在中国外交部相对严肃刻板的体制里，秦刚属于有江湖气的。



秦刚在2011年12月再度出任外交部发言人。（中新社）

《华尔街日报》报道则形容，现年55岁的秦刚风度翩翩，在外界看来是一位擅于把握分寸的职业外交官，和国际社会印象中那种斗志昂扬的战士般的中国外交官形象不同。

不过，一名似乎来自香港的记者在自媒体上描述与秦刚的接触时说，私下的秦刚不属于温文儒雅那类外交官，而是处事果断，“他向同事下指示言词直白，对外国政府在两国领导人会谈时新闻采访安排的一些无理要求，就坚定回绝，有次还说了一句：对方也欺人太甚了！”

而秦刚在担任发言人的八年时间里，也的确留下了许多让人印象深刻、个性鲜明的外交回答。



秦刚语录

2009年，秦刚在回应美媒有关西藏和达赖喇嘛的问题时说：“奥巴马总统在他上任后的一次演讲中曾说，他非常感激林肯总统，因为如果没有林肯总统，他就不会成为今天美国第一位黑人总统”。



秦刚在回应美媒有关西藏和达赖喇嘛的问题时搬出了奥巴马和美国废奴运动。（法新社）

秦刚接着说，奥巴马作为一位黑人总统，必然了解林肯总统推动的美国废奴运动的重大意义。在达赖统治的旧西藏，实行的是黑暗的农奴制度，达赖是西藏农奴制度的总头目。1959年中国彻底废除了农奴制度，这和当时林肯总统废除美国黑奴制的性质是一样的。

2014年4月，秦刚在回应“奥巴马亚太之行没有来中国，或意在针对中国”时说，是不是针对中国，我们要看美方是怎么说、怎么做的。至于来不来中国，他引用了扎西拉姆.多多的一句诗词说：“你来，或者不来，我就在这里”。

同年，秦刚在回应中国军费预算增长时说，“中国人民解放军不是只端着红缨枪的童子军。国外有些人总是希望中国是长不大的童子军。如果是那样的话，谁来维护国家安全？怎么维护世界和平？如果是那样的话，中国就安宁了？地区就稳定了？天下就太平了？即使是童子军，他的个头也是一年比一年长，他的脚也是一年比一年大。你不能让他总是穿着以前的小衣服、小鞋吧？”

秦刚在今年2月举行的吹风会上还就中国搞“战狼外交”回应说，“如果我们看一看当前有的国家和有的人对中国进行的毫无根据、毫无底线的抹黑诋毁，他们恐怕都不能用‘战狼’来形容，那简直就是‘恶狼’”。

秦刚的优势和挑战

秦刚卸下新闻发言人职务后，成为了外交部礼宾司司长。

秦刚曾担任中国国家主席习近平首席礼宾官，为习近平策划各项外交活动。《华尔街日报》分析称，秦刚多次陪同习近平出访海外，成为深得习近平信任的助手。



秦刚曾担任中国国家主席习近平首席礼宾官，为习近平策划各项外交活动。（互联网）

报道认为，把秦刚这种经验丰富的外交官派到华盛顿，表明中国想通过有技巧的方式来帮助恢复中美双方的定期高级别会晤。

这种战略对话形式最初是在小布什政府时期建立的，但特朗普认为这种做法让美国陷入毫无结果、浪费时间的讨论中而被废除。

不过报道也指出，秦刚面临的一个巨大挑战是，在美国两大党对中共强硬立场上表现出罕见一致性下，他要代表北京的立场，又要架起与华盛顿之间的桥梁。

非政客的“职业外交官”伯恩斯

现年65岁的伯恩斯同样是一位履历丰厚的外交官。在美国外交部门服务了长达27年之久的伯恩斯，横跨从里根到小布什四任政府，一路位至国务院三号人物，具有非常丰富的职业外交经验。



现年65岁的伯恩斯在美国外交部门服务长达27年，横跨从里根到小布什四任政府。（法新社）

他曾在克林顿政府时期担任美国国务院发言人，和驻希腊大使；在小布什政府时期，曾担任美国驻北大西洋公约组织（NATO）的大使，并曾组织NATO各国共同应对2001年911事件给西方带来的冲击，后担任国务院政务次卿。

2008年，伯恩斯从外交部门退休后加入了科恩集团（Cohen Group）、阿斯彭战略集团（ Aspen Strategy Group）等咨询和战略机构，并开始在哈佛大学执教，目前是哈佛大学肯尼迪政府学院外交和国际关系教授。



伯恩斯目前是哈佛大学肯尼迪政府学院教授。（哈佛大学肯尼迪政府学院领英页面）

有美国媒体指出，如果美国总统拜登任命伯恩斯为驻华大使，将打破延续了四任、由擅长“零售政治”的民选官员担任驻华大使的惯例，转而由富有外交技巧的职业外交官来担任这一要职。

伯恩斯谈中美关系

伯恩斯对中美关系的看法也符合拜登政府“该竞争时竞争，能合作时合作”的主张。

伯恩斯今年1月接受德国《商报》采访时曾表示，对美国、欧洲、日本和印度而言，与中国经济脱钩不是现实选项，认为有必要与北京在某些领域合作，例如气候变迁及对抗冠病疫情。

他今年2月接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示，中美关系“对美国来说最重要，也最具挑战性”，双方正处于一种激烈竞争模式中，“我们不想将在印太地区的军事主导地位让给中国”。



伯恩斯今年2月接受CNN采访时表示，中美关系“对美国来说最重要，也最具挑战性”，双方正处于一种激烈竞争模式中。（CNN视频截取）

他还呼应拜登的说法，即美中之间是一场民主与威权国家模式的较量，并主张建立一个包括日本、北约盟国、澳大利亚、加拿大、韩国和欧盟在内的国家联盟，声称要“共同发声，促使中国遵守国际贸易规则”。

伯恩斯在布鲁塞尔智库欧洲政策中心前不久举行的一场线上讨论会上说，欧洲与中国达成投资协议是“战术错误”。

他说，“我们不能允许中国人分裂我们”，并呼吁在5G等领域，“美国、欧洲、日本应采取更有力、更统一的措施，限制中国，与中国竞争。”

此外，伯恩斯还曾强调要保护美国公司不受中国在补贴、倾销、专利法和知识产权方面的不公平对待。

伯恩斯的优势和挑战

综合《国家新闻网》和哈佛大学官网消息，伯恩斯跟现任美国国务卿布林肯的背景很相似，两人都是职业外交官，在中东待过很长时间，两人关系很亲近。

2014到2017年期间，伯恩斯曾是时任国务卿克里的外交政策委员会成员，跟美国国家安全顾问沙利文的关系也很近。熟悉拜登团队无疑会为伯恩斯提供作为驻华大使的有利条件。

据美国之音报道，一位美国高级外交官表示，在美中关系如此紧张和困难的时候，由伯恩斯这样一位“杰出、知名、受人尊敬”的外交官来担任驻华大使，“对两国关系而言是非常积极的”。

伯恩斯在担任国务院政务次卿时曾直接参与涉及国务院东亚局以及其他与中国有关的事务。一位曾与伯恩斯共事的美国外交人员说，伯恩斯对中国事务非常了解。

曾在奥巴马政府时期担任美国财政部驻华特使的杜大伟也说，伯恩斯不只是一个政治人物，还有政策方面的背景，这可能是向中国发出的一个积极信号，显示拜登将认真对待两国之间的互动。有政策背景又有处理中国事物经验，这都有助于伯恩斯为拜登政府对华政策提供成熟的建议。

杜大伟的看法也得到了美国前参议员鲍克斯的呼应：“拜登政府需要任命的大使要能够代表总统进行谈判，而不是‘只传话的人’”。



曾在奥巴马时期担任驻华大使的民主党前参议员鲍克斯认为，驻华大使应该有权代表总统进行谈判，而“不仅仅是传递信息的人”。（法新社）

中国外交学院国际关系研究所教授李海东昨天对中国官媒《环球时报》表示，伯恩斯对中国的看法相对务实，不极端，和美国国内的极端派，尤其是特朗普和一些共和党人形成鲜明对比。

他认为这意味着美国在对华政策的处理中会相对稳定一些，可预测性强一些。 不过李海东也说，若伯恩斯用与欧洲打交道的经验处理中国问题，“他对中国的理解可能就会有偏见。”