习近平在气候峰会上发言：支持有条件地方率先达峰

中国国家主席习近平重申中国既定碳减排目标，强调中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远短于发达国家所用时间，须为此付出艰苦努力。但习近平也说，中国将支持国内有条件的地方，以及重点行业和重点企业率先达峰，同时承诺将严控煤电项目。

今年是世界地球日，习近平今晚在北京以视频方式出席美国总统拜登主持的领导人气候峰会，并在会上发表讲话。习近平会上发言顺序靠前，排在联合国秘书长古特雷斯之后、印度总理莫迪之前，也是受邀国家领导人中第一位发言的外国元首。

他在讲话中重申，中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，与他去年9月在联合国大会上宣布的碳减排目标相同。习近平说：“中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远短于发达国家所用的时间，需要中方付出艰苦努力。”

习近平也说，各国在全球气候治理上，要坚持共同但有区别的责任原则。“我们要充分肯定发展中国家应对气候变化所做贡献，照顾其特殊困难和关切。”他呼吁发达国家应展现更大雄心和行动，帮助发展中国家加速绿色低碳转型。

但习近平也承诺，中国将严控煤电项目，“十四五”（2021年至2025年）时期严控煤炭消费增长；“十五五”（2026年至2030年）时期逐步减少。

中国国家能源局今天发工作指导意见，宣布中国今年将把煤炭消费比重下降到56%以下；该比重在本世纪初约占68％。中国之前虽已提出减排目标，但持续仰赖煤炭发电而与西方出现分歧。国家能源局也寻求今年将风电、光伏等清洁能源发电量、上调至占全社会用电量比重约11％。

中国目前尚未将去年公布的减排目标正式向联合国提交。拜登政府则希望中国能加大承诺力度，调整相关指标。但有分析认为，中国“十四五”规划既已公布， 相关减排目标也已设定，习近平昨晚未提出新目标其实在舆论意料之中。

中国副外长乐玉成上周五（16日）接受美国媒体采访时，也已预告中国不会提高碳减排目标。乐玉成说，发达国家从碳达峰到碳中和大体需要五六十年，而中国将力争30年，已经很了不起了。针对有些国家要求中国把时限再提前，乐玉成认为这不现实，指中国在应对气候变化方面好比小学生，美国等发达国家已是中学生，“现在要求小学生和中学生同时毕业，这是拔苗助长”。

习近平今晚在气候峰会上也说，中美前不久发布应对气候危机联合声明，中国期待同美国在内的国际社会一道，共同为推进全球环境治理而努力；中国坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路，将推动共建绿色“一带一路”。

中美气候特使上周在上海举行三天会谈后，上星期天发布上述联合声明，为拜登时代紧张的中美关系开启第一道合作之门。