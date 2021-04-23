中国22省份一季度GDP出炉 湖北增速第一

中国各省份近日公布2021年一季度经济情况。在目前已经公布数据的22个省份中，广东以GDP总量2.7万亿元（人民币，下同，0.55万亿新元）稳坐第一。GDP增速方面，22省份GDP增速均为两位数，去年垫底的湖北以58.3%的增速高居榜首。共有七个省份GDP增速跑赢了全国GDP增速。

根据中国新闻网报道，广东统计局的数据显示，2021年一季度广东地区生产总值为27117.96亿元，同比增长18.6%，两年平均增长5.2%。

位列第二的江苏一季度实现生产总值25878.38亿元，同比增长19.2%，两年平均增长6.4%。

广东和江苏是仅有的两个一季度GDP总量在“两万亿俱乐部”的省份。

位居第三名的山东，一季度全省生产总值18055.5亿元，同比增长18.0%，两年平均增长5.4%。

此外，河南(13306.65亿元)、四川(11859.24亿元)、福建(10750.6亿元)、湖南(10223.99亿元)一季度GDP在“一万亿元俱乐部”。

从GDP增速来看，去年一直负增长而垫底的湖北则实现逆袭，高居第一。

湖北统计局的数据显示，2021年一季度全省地区生产总值9872.67亿元，比上年同期增长58.3%。

湖北省统计局总统计师叶福生称，今年一季度湖北省经济开局漂亮，经济运行稳定恢复，稳中向好，主要经济指标均实现了大幅增长，一方面是受上年同期基数低、就地过年增加工作日等因素的影响，另一方面是湖北经济恢复向好发展的体现。

作为去年受到疫情冲击最为严重的省份，湖北一度按下暂停键，2020年一季度、上半年、前三季度、全年GDP分别下降39.2%、19.3%、10.4%、5.0%。如今，终于迎来转正。

中国国家统计局数据显示，初步核算，一季度国内生产总值249310亿元，按可比价格计算，同比增长18.3%。

中国一季度GDP增速反弹到两位数，目前已经公布数据的中国22个省份，一季度GDP增速也均达到两位数。

其中，湖北(58.3%)、海南(19.8%)、江苏(19.2%)、安徽(18.7%)、广东(18.6%)、江西(18.4%)、重庆(18.4%)七个省份的GDP增速跑赢全国GDP增速。

除了青海(12.8%)、黑龙江(12.4%)一季度GDP增速低于15%，湖南一季度GDP增速为15%，其余省份一季度GDP增速均高于15%。

值得注意的是，22个省份中，除了湖北外，其余省份都公布了GDP两年平均增速。两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算的增速。

从两年GDP平均增速来看，海南暂列第一名。海南统计局数据显示，全省一季度GDP为1395.99亿元，按不变价格计算，同比增长19.8%(上年一季度为下降4.5%)；比2019年同期增长14.4%，两年平均增长7.0%。

