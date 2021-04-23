维权车主丈夫批特斯拉擅自公开行车数据

特斯拉维权车主的丈夫指公司在没有与车主沟通的情况下，公开车子发生事故前的行车数据，侵犯车主个人隐私权，要求公司对此公开道歉，并将数据撤销。

据中国河南广播电视台旗下的大象网报道，特斯拉昨天（22日）下午向媒体公开了事故发生前一分钟的行车数据，并作出一份文字说明。

获得上述数据的《中国市场监管报》报道，车辆以较高速度行驶，驾驶员开始踩下制动踏板力度较轻，之后，自动紧急制动功能启动并发挥了作用，提升了制动力并减轻了碰撞的冲击力，制动系统均正常介入工作并降低了车速。

特斯拉随后在微博宣布，他们也提供事故前半小时完整行车数据。特斯拉称，在车辆发生事故前的30分钟内，驾驶员正常驾驶车辆，有超过40次踩下制动踏板的记录，同时车辆有多次超过每小时100千米和多次刹停的情况发生。

特斯拉负责处理这起事故的有关人士说，已经将事故发生前一分钟的数据以邮件的方式发给客户，由于客户的电话一直没有接，因此特斯拉通过公司邮箱发到了客户买车时填写的邮箱。

张姓车主的丈夫李先生则说：“我老婆还在拘留所，手机在警方手中，怎么会接到电话。”

报道称，李先生仅在昨天下午与郑州市郑东新区市场监督管理局的相关负责人通过电话，其负责人只是告诉李先生，已经责令特斯拉向车主提供数据，并未提及到要将行车数据通过媒体发布。

李先生对特斯拉出示的行车数据表示不认可，并认为行车数据属于个人财产及个人隐私，而特斯拉未经车主允许，擅自将其公布给媒体及大众，他无法接受。李先生称，他会立即向郑州市市场监管部门进行投诉。