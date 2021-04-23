美国化学博士涉中国“千人计划”被判窃秘和经济间谍罪

美国司法部昨天宣布，田纳西州格林维尔的一个联邦陪审团同天裁决，一名美国公民串谋盗窃商业秘密、经济间谍和电信诈骗的罪名成立。

根据美国之音报道，司法部说，经过12天的审判，59岁的游晓蓉博士(Dr. Xiaorong You，音译；又名Shannon You)被判有罪。她最初在2019年2月被起诉犯有盗窃商业秘密和电信诈骗罪，2020年8月的最新起诉书又增加了经济间谍和串谋从事经济间谍活动的罪名。

根据法庭文件和呈堂证供，游晓蓉窃取了与饮料罐内“无双酚A”涂漆技术配方有关的商业秘密。司法部说，她在位于佐治亚州亚特兰大的可口可乐公司(The Coca-Cola Company)担任过全球研究首席工程师，在位于田纳西州金斯波特的伊士曼化工公司(Eastman Chemical Company)担任过包装应用开发经理，因其高度专业的职位而获得了解这些商业秘密的权限。被窃取的商业秘密属于几家大型化学和喷涂公司。

游晓蓉被控利用其窃取的商业秘密在中国开设了一家新的“无双酚A”喷涂公司。她与其中国合作公司威海金泓集团(Weihai Jinhong Group，音译)从中国政府得到了数百万美元的拨款，以支持这家新公司，其中包括“千人计划”的奖励金。美国司法部说，法庭文件和其它证据显示，被告的目的不仅是为了让威海金泓集团获益，而且也是为了让中国政府、中国山东省、中国威海市获益，而且她也意图为中共谋取益处。

直到最近，厂商还曾使用双酚A(BPA)喷涂食品和饮料罐的内壁，以减少损失滋味，防止容器腐蚀或与食品或饮料发生化学反应。但是，由于双酚A的健康隐患，一些公司开始寻找不含双酚A的替代方式，而这种研发耗费了大量资金和时间。

美国司法部说，游晓蓉定于11月1日接受量刑裁决。

